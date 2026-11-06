В Калифорния замениха смъртната присъда с "доживотен затвор"

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че ще замени всички 548 смъртни присъди в щата с доживотен затвор без право на условно освобождаване.



В отворено писмо Нюсъм каза, че това е едно от най-трудните му решения. До голяма степен то е символично в щат, в който не е екзекутиран нито един затворник от 2006 г. досега. През 2019 г. Нюсъм въведе мораториум върху изпълнението на смъртното наказание в щата. Нюсъм е в края на втория си 4-годишен мандат и се очаква да е един от водещите кандидати за номинацията на Демократическата партия за президентските избори след две години.