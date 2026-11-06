БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Калифорния замениха смъртната присъда с "доживотен затвор"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че ще замени всички 548 смъртни присъди в щата с доживотен затвор без право на условно освобождаване.

В отворено писмо Нюсъм каза, че това е едно от най-трудните му решения. До голяма степен то е символично в щат, в който не е екзекутиран нито един затворник от 2006 г. досега. През 2019 г. Нюсъм въведе мораториум върху изпълнението на смъртното наказание в щата. Нюсъм е в края на втория си 4-годишен мандат и се очаква да е един от водещите кандидати за номинацията на Демократическата партия за президентските избори след две години.

#замяна на смъртното наказание #щат Калифорния #губернатор #доживотен затвор

Последвайте ни

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
2
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
3
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
4
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа
5
Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП
6
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев
Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев
След срив на фондовите борси в САЩ и Азия: Трилиони долари загуби за технологични компании След срив на фондовите борси в САЩ и Азия: Трилиони долари загуби за технологични компании
Чете се за: 00:50 мин.
Следизборни заявки – какво предстои за "синия" Конгрес в САЩ? Следизборни заявки – какво предстои за "синия" Конгрес в САЩ?
Чете се за: 03:27 мин.
Мелания Тръмп прие представители на Русия и Украйна, допринесли за успешната евакуация в окупирания град Олешки Мелания Тръмп прие представители на Русия и Украйна, допринесли за успешната евакуация в окупирания град Олешки
Чете се за: 03:10 мин.
След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп? След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп?
Чете се за: 03:35 мин.
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г.
Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г.
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за ноември Започва изплащането на пенсиите за ноември
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Прокуратурата решава какви обвинения да повдигне на задържаните за контрабанда във Варна и Пловдив Прокуратурата решава какви обвинения да повдигне на задържаните за контрабанда във Варна и Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Младежки протести в Гърция: Исканията са за повече средства за...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След срив на фондовите борси в САЩ и Азия: Трилиони долари загуби...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Слънчево есенно време в петък
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ