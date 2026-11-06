Прокуратурата решава какви обвинения да повдигне на задържаните за контрабанда във Варна и Пловдив

Продължава разследването на мащабната контрабандна схема в "Митници – Варна".

При операцията на ГДБОП и ДАНС бяха задържани четирима души, двама от са митнически служители на ръководни позиции, останалите са представители на дружества. Арести имаше и Пловдив.

Разследва се престъпна група, занимавала се с митнически и данъчни измами. Престъпната схема е свързана с внос на стоки от Китай, които са били вкарвани контрабандно или декларирани на занижени цени.

По този начин държавният бюджет е бил сериозно ощетяван.