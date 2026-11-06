Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, който присъства на събитие в Белия дом заедно с представители на Украйна.
Тръмп не разкри какво е било обсъдено по време на разговора, но заяви, че конфликтът между Москва и Киев е на път на бъде разрешен. Американският президент уточни, че не се е срещал с украинската делегация.
Американският пратеник Джаред Къшнър определи като продуктивни и съдържателни разговорите в Брюксел с участието на Съединените щати, НАТО, Украйна и европейски партньори.
Преговарящи от Украйна, Русия и Съединените щати ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби в опит да разрешат конфликта в Украйна.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мога да ви кажа какво обсъдихме, но ви казвам, че ще има споразумение, голямо споразумение. То ще включва повече от Украйна. То може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени."