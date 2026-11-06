Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, който присъства на събитие в Белия дом заедно с представители на Украйна.



Тръмп не разкри какво е било обсъдено по време на разговора, но заяви, че конфликтът между Москва и Киев е на път на бъде разрешен. Американският президент уточни, че не се е срещал с украинската делегация.

Американският пратеник Джаред Къшнър определи като продуктивни и съдържателни разговорите в Брюксел с участието на Съединените щати, НАТО, Украйна и европейски партньори.

Преговарящи от Украйна, Русия и Съединените щати ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби в опит да разрешат конфликта в Украйна.