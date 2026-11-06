"Риск печели, риск губи": Шофьори карат в насрещното в участък от пътя между Велико Търново и Горна Оряховица

Шофьори масово навлизат в насрещно платно за движение в участък от пътя, който свързва Велико Търново и Горна Оряховица. Там от два месеца е въведено еднопосочно движение, но въпреки това масово знаците не се спазват и ежедневно има десетки ситуации, които създават реални предпоставки за инциденти. По този повод жители на двата града инициираха петиция, с която настояват за по-строг контрол и допълнителни мерки за сигурност.

В началото на тази година интензивните валежи активираха свлачище от хълма Трапезица. Огромни камъни и скали се изсипаха на част от пътя, който свързва Велико Търново и Горна Оряховица. Отсечката остана затворена за движение половин година.

На място беше изградена временна бетонна стена, която стеснява пътното платно, заради което и движението в участъка вече е еднопосочно. Въпреки това обаче всеки ден десетки шофьори не спазват забраната и карат в насрещното платно.

Цветомир Георгиев, инициатор на петиция:„Намалената видимост, която е на самия път от завоите, от лошото време, тъй като вече сме в есенния период на годината, зимния, вече ще се заледява, ще става хлъзгаво, съответно разстоянието за спирачния път ще се увеличава, има предпоставки за сериозни птп-та. Има дори къщи, които са под самия път, което е допълнителна предпоставка за застрашаване на човешките животи. На всеки две минавания, които съм имал – едно е поне, в което имам кола в насрещното.“

В позиция до БНТ от Агенция пътна инфраструктура, която стопанисва пътя казват, че на място са монтирани достатъчно знаци, които сигнализират шофьорите за организацията на движение.

Цанко Михайлов, шофьор: „Отговорността е на всеки един е водеща, тъй като виждаме гора от знаци, но ежедневно се натъкваме на шофьори, които навлизат в насрещното, създават предпоставка за птп-та, явно мерките, които са предприети от контролиращите органи не са достатъчни, затова нашият апел за още по-превантивни мерки.“

Шофьорите са изготвили и петиция, който ще бъде изпратена до отговорните институции.

Цанко Михайлов, шофьор: „Не трябва да чакаме да се преобърне каруцата, за да се търсят пътища, решенията трябва да бъдат навременни, тъй като човешкият живот е много важен, а когато стане трагедия, оправданията са много, но човешкият живот е един."

От пътна полицията казват, че засилват присъствието в района.

инспектор Георгиев Георгиев: „В ОД на МВР е създадена организация ежедневно да се осъществяват обходи в този район от екипите, които осъществяват контрол на пътното движение и патрулно-постова дейност. В това число Пътна полиция, Охранителна полиция и териториална полиция и по възможност да осигуряват и контрол на място с цел недопускане на тези нарушения. В зависимост от нарушението, ако е пътен знак „Забранено влизането“ глобата е в размер на 51,13. “

От комисията по устройство на територията, транспорта и паркирането в общинския съвет на Велико Търново призовават държавата за трайното решаване на проблема в участъка по историческия хълм Трапезица.

Борис Китанов, общински съветник: „Дългосрочното решение е поне в следващите близки месеци е да бъде извършено укрепване на свлачищата, защото това свлачище последното, което беше, беше грандиозно и тази временна стена, която беше направена, не е дългосрочно решение. Трябва по възможно най-бързият начин, апелирам министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Шишков да бъде изградена защитна стена и укрепено свлачището, за да може да се пусне пътят двупосочно. Иначе нищо не оправдава водачите, които въпреки хилядите знаци влизат в насрещното движение и създават предпоставка за птп и значително по-сериозни поражения.“

След интензивните валежи през последните дни в друг участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица има много сигнали и за паднали дървета върху пътното платно. От АПИ казват, че извършват обходи всеки ден и реагират при всеки сигнал.