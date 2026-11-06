Директорът на РВД за бомбените заплахи срещу самолети: Не бих казал, че България е цел

Не бих казал, че конкретно България е цел на бомбените заплахи срещу самолети. Това каза да "Денят започва" генералният директор на Ръководството "Въздушно движение" Иван Дяксов. По-скоро цел са авиокомпаниите, допълни той. При подобни случаи има детайлно разписани процедури, които се спазват:

Иван Дяксов, генерален директор на Ръководството "Въздушно движение": "За България не бих казал, че е нещо целенасочено. Това са организации, които искат, според мен, това е лично мое мнение, да всеят някакъв смут, но в крайна сметка, ние сме се обучени и действаме съгласно тези процедури. Но основната задача, това, за което ми попитахте, е да осигурим безопасното кацане на самолета на наши летища. Това е нашата задача и естествено ние се изпълняваме."

Всичко е разписано, допълнни Дяксов и обясни, че за ръководителите на полети това е нещо като ежедневие. Естествено, при всеки отделен случай са задействани много ресурси:

Иван Дяксов, генерален директор на Ръководството "Въздушно движение":"Всички служби на летището, които са ангажирани, организира се щаб, те вземат съответните решения на базата на наличната информация към момента, а ние безопасно довеждаме самолета, който за нас вече е с приоритет да кацне на даденото летище. София, Пловдив или което и да е от нашите летища."

Информацията за бомбената заплаха пристига по различни канали - по имейл, по телефо - както на даденото летище, така и в офис на авиокомпания, каза още Дяксов.

Иван Дяксов, генерален директор на Ръководството "Въздушно движение": "Може да пристигне информацията и от съседни държави, в които се намира самолетът, тъй като имаме договори за взаимодействие, ръководителите на полети от съседните държави ни информират също, за да сме готови да започнем информиране на военновъздушните сили, които са необходими по плана за действие. - Виждаме, че МиГ-29 вчера ескортира самолетите. Това по процедура ли е за самолетите на ВВС да ескортират такъв самолет? По принцип да, това е процедура, която се изпълнява, но дали ще излети самият самолет МиГ-29 или който и да е за ескорт, това вече е решение на ВВС, тъй като те разполагат с необходимата информация, която се анализира и на база на тази информация се преценява дали да излети изтребителят или не."

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