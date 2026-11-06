Недоволство в село Николово заради окаяното състояние на пътя до Русе

Близо година след последните частични ремонти на пътя, вълна от недоволство в социалните мрежи заради разбити пътища в района на русенското село Николово. На прага на зимата, хората се опасяват, че проблемът с дупките ще се задълбочи още повече. По думите им след последните продължителни валежи ситуацията ескалира защото материалните щети са значителни, а потърпевшите все повече.

Село Николово е на 5 км. от Русе и в него живеят над 5 хиляди души. Главния път в селото често се използва като обходен маршрут за и от "Дунав мост".

Според недоволните, пътя е в окаяно състояние, има коловози, а при по-силен дъжд улиците се наводняват.

"Постоянно има ремонти на автомобилите, спукани гуми, от вчера имаме две коли тук, които са със спукани гуми, никой не поема нищо, застраховките също отказват такива неща, и просто хората търпят и си правят сами, а всичко е вече много скъпо, и са се събрали тук, за да задействаме, нещо да се случи. Надяваме се, че нещо някой ще поеме, ако не се поеме, ще направим ново събиране и ще затворим някои главни улици, за да не могат да ходят и на работа хората. Сега го правим културно и интелигентно."

През 2024 г. МРРБ е отпуснало средства на Община Русе за основен ремонт, но до момента такъв не е започнал, защото текат обжалвания, обясни кметът на населеното място Златан Ванев. Притеснението е, че колкото повече се бави процедурата, толково повече средства ще са нужни, а няма сигурност, че държавата ще ги отпусне.

Златан Ванев, кмет на с. Николово:"Главният път в селото няма ремонт, правен основен на 30-40 години. Пътната насилка на село Никола е много зле. След всеки дъжд излизват нови и нови дупки. Това, което го правим, запълваме дупки, също не е правилно. На нас ни трябва основен ремонт."

Имало е идея главната улица, която е продължение на пътя, да бъде ремонтирана, като бъдат подменени водопрода и канализацията. Това също не е факт, а и пътя, и улицата се ползват не само от жителите на Николово, но и от съседните села. Стигнало се е дотам местата, където има по-големи или нови дупки да се обозначават с конуси и ленти и дори стари гуми.

Според Община Русе, има предвиден ремонт за главната улица на с. Николово, в който е предвидено изграждане на нова канализация и рехабилитация на водопровода. Обявена е обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Общината е готова след сключване на договор да започне изпълнението на обекта, включително и рехабилитацията на улицата.

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