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В капана на студовете: Как жителите на столичния квартал „Дружба“ живеят два месеца без топла вода?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Чете се за: 05:12 мин.
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Липсата на топла вода в София. Жители на три блока твърдят, че са без топла вода от близо два месеца, а сроковете за възстановяването й многократно се удължават. Комисията за защита на потребителите обяви готовност да заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, а омбудсманът поиска спешно изслушване в парламента заради продължаващите аварии.

Вече близо два месеца БНТ проследява неволите на хората в столичния квартал „Дружба 1“, блокове 73, 75 и 157, свързани с „Топлофикация“ и липсата на топла вода от месец август. През септември за кратко са имали топла вода на 13 и 14 септември, а сроковете за отстраняване на аварията многократно са удължавани. Сега на сайта на „Топлофикация“ пише, че срокът за отстраняване на аварията е до 15 ноември.

Жители разказват:

"Хронологията е следната: след плановата авария, която беше в периода от 28 август до 13 септември, на 13 септември ни пуснаха топлата вода, но ден по-късно се прояви нова авария, конкретно при блок 73. Оттогава на практика нямаме топла вода. Притеснителното е, че в началото, може би заради самите правила, които „Топлофикация“ са си наложили, на сайта им беше посочено, че топлоподаването ще бъде възстановено след 48 часа. На всеки два дни срокът се обновяваше, но топла вода не идваше, хора, които да работят по отстраняването на аварията, не се виждаха и за нас беше ясно, че няма кой да оправи нещата. И така започна това отлагане. Някой беше преброил, че досега датата е била отлагана 16 пъти. В един момент, заради това, че доста хора, включително и аз, подавахме жалби, започнаха да обявяват по-дълги срокове – в рамките на седмица-две, които обаче отново не се спазват."

"Писах до „Топлофикация“ на техния имейл, но ми отговарят формално: „Имаме други аварии, четете сайта“. Последния път попитах конкретно кога ще бъде възстановено топлоподаването, защото това е абсолютно безобразие. Отговори ми Иван Петров, който не посочва нито какво работи, нито на каква позиция е. Иван Петров ми отговори да си прочета каквото пише на сайта. Писах и до омбудсмана. Оттам бяха по-любезни, но ми отговориха горе-долу същото – има много аварии. Досега 16 пъти сменяха датата. Никой не се занимава. Три блока сме, явно не ги интересуваме, но това е пълно безобразие. Дължим 68 цента. Всички сметки съм си платила и смятам, че имам право да имам всякакви претенции към тях. Не може да живеем по този начин. Това е просто абсурдно."

"Много е трудно без топла вода. Топлим вода в кани, за да можем да измием децата. С три дечица съм. Сутрин обаче е много тежко, защото ръчичките им замръзват, зъбките – с тази ледена вода. И баните са много студени. Много е трудно. Вече два месеца топлим вода само с кани. Имаме климатици, които пускаме за децата, както и други печки, с които да затоплим кухнята и хола."

„Топлофикация“ до БНТ изпратиха свята позиция, в която казват, че в момента се извършва подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа в различни райони на столицата. Конкретно за блокове 73, 75 и 157 са локализирани три аварии на топлопроводите, захранващи трите блока, като те са свързани със строително-ремонтни дейности и изкопни дейности. Хората обаче казват, че на място не се работи и не са виждали работници.

За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване.

Обществената телевизия продължава да следи случая.

Вижте повече във видеото

#София #без топла вода #КЗП #Дружба

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