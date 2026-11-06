Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско

Голяма метална конструкция е изплувала тази сутрин на Северния плаж в Приморско. Предполага се, че съоръжението може да е част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на корабен контейнер. По конструкцията се забелязват елементи, които наподобяват заваръчни съединения, но засега не е ясно от какво се е откъснала и изобщо как е попаднала в морето.

Кметът на Приморско Иван Гайков заяви за БНТ, че металната конструкция се е вкопала в пясъка на брега, което затруднява изваждането ѝ. В момента се правят опити съоръжението да бъде премахнато от плаж