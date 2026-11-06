Очаквайте: Чавдар Атанасов, Алберт Попов и Тервел Замфиров в предаването "Арена спорт“

Тази неделя в "Арена спорт“ очаквайте:

Часове преди Вечното дерби между Левски и ЦСКА - гост в студиото ще бъде Чавдар Атанасов.

За бъдещето на Ботев Пловдив - разговор с новия изпълнителен директор на клуба Кристиан Райчев.

Ексклузивни интервюта с най-добрите ни представители в зимните спортове Алберт Попов и Тервел Замфиров преди първите им стартове през новия сезон.

Гледайте "Арена спорт“ тази неделя от 12:30 часа по БНТ 1!