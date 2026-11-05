ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на конференциите

ЦСКА преклони глава за втори път в Лигата на конференциите. Селекцията на Маркус Гиздол отстъпи пред Панатинайкос с 1:2 в среща от третия кръг, която се изигра на Олимпийския стадион "Спирос Луис" в Атина.

Диниш Алмейда се разписа за "армейците", докато точни за "детелините" бяха Давиде Калабрия и Висенте Таборда. "Червените" имаха своите шансове, но през второто полувреме демонстрираха доста по-малко аргументи срещу състава на Якоб Нееструп, който имаше доста повече положения и вече е 3 от 3 във третия по сила турнир, организиран от УЕФА.

Така тимът от Борисовата градина се намира на незавидната 28-а позиция във временното класиране със само точка актив, докато гърците продължават с пълен актив, събирайки 9, което ги второто място. За ЦСКА предстои тежко домакинство на Трабзонспор на 26 ноември, а Панатинайкос ще има визита на Нордселанд.

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Дебютните минути се оказаха динамични. Гостите организираха две бързи атаки, като при втората Андрей Йорданов се освободи в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл, но Иняки Пеня се отчете с добра намеса.

Домакините постепенно наложиха натиск и напрежението пред вратата на Фьодор Лапоухов бе факт. Първоначално Ирман Луза отне от Исак Соле, а Снтино Андино се освободи от опеката на Теодор Иванов, за да стреля опасно от малък ъгъл, като стражът от Беларус успя да избие. Три минути след това вратарят излезе лошо и последва центриране, при което топката едва не влезе във вратата му след злощастен рикошет.

„Армейците“ отвърнаха на удара в 18-та минута. Анхело Мартино изпробва рефлексите на Пеня след неособено силен изстрел. Атака по-късно Кингс Кангва стреля опасно около точката на дузпата, пращайки топката високо над вратата на Лапоухов.

Последва и шут на Стефано Сенси, който не затрудни Пеня.

Действията отново се пренасяха пред вратата на стража от Беларус и гърците пропуснаха да вземат голово предимство. Пас на Елмин Растодер намери Давиде Калабрия. Той излезе един на един с Лапоухов, който спаси авторитетно. Последният опази вратата си и в 38-та минута, когато Йоанис Птиас загуби топката, а Растодер се опита да прехвърли стража на гостите, но без успех.

3 минути по-късно „зелените“ разпечатаха вратата на своя съперник. Комбинация между Леви Гарсия и Висенте Таборда позволи на Калабрия да остане очи в очи с Лапоухов, за да прати топката във вратата му.

„Червените“ се нуждаеха само от 3 минути, за да поставят равенството на таблото. Сенси центрира от корнер и намери Диниш Алмейда, който от близо направи Пеня безпомощен за 1:1.

„Детелините“ отново се настаниха трайно в наказателното поле на своя съперник на старта на втората част. Алмейда покри увисналия Лапоухов и изби в корнер след шут, отправен от домакините. До 48-та минута отборът от Атина се отчете с още две сериозни положения. Гарсия едва стреля от чиста позиция, а впоследствие Растодер шутира в аут от близка дистанция с глава.

В 50-та минута гръцкият отбор излезе отново напред в резултата. Растодер отбеляза отблизо след добавка, получила се при спасяване на Лапоухов, но радостта му траеше за кратко, тъй като бе в положение на засада.

Тимът от Борисовата градина спря за момент устрема на гръцкия си съперник. Тамиму Уору намери намиращия се на чиста позиция Макс Ебонг, но той се оплете и не успя да завърши атаката. В следващата ситуация Ебонг центрира в наказателното поле, където Леандро Годой стреля от воле покрай вратата на гърците.

В 69-та минута „зелените“ не сбъркаха по пътя към втория си гол. Андреас Тете успя да подаде от аутлинията към Таборда. Последният се възползва от грешка в „червената“ отбрана и отбеляза с корем.

Столичани можеха да изравнят 10 минути по-късно. Тогава Жан-Филип Гбамен стреля от границата на наказателното поле от пряк свободен удар, но прати топката в аут.