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ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
00:05, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 05:25 мин.
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Лига на конференциите: Панатинайкос - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:23, 05.11.2026
Спорт
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Снимка: startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига на конференциите 2026/2027
#ФК Панатинайкос
#ПФК ЦСКА
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