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Община Приморско премахна останки от корабен контейнер, попаднали на плаж

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Снимка: Община Приморско
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Екипи на Община Приморско предприеха действия по изтеглянето и премахването на останки от корабен контейнер, попаднали на един от плажовете в района. Това съобщи кметът на общината Иван Гайков.

Тази сутрин екипи на общинската администрация бяха мобилизирани, за да отстранят отпадъците от плажната ивица. Към момента не са установени следи от други замърсявания в района, посочи кметът.

На 2 ноември тази година корабен контейнер бе открит до скали в района между плаж Арапя и къмпинг "Оазис". Същия ден бе забелязана цистерна в морето край Ахтопол. На 3 ноември корабен контейнер изплува и в морето край Синеморец.

#замърсявания в района #останки от корабен контейнер #Приморско

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