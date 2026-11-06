Полицията във Видин предупреждава за зачестили опити за телефонни измами

През последните дни във Видинско са зачестили опитите за телефонни измами, при които непознати се представят за полицейски инспектори и искат финансово съдействие за провеждани полицейски акции. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Местни жители сигнализират за получени обаждания от български или румънски мобилни номера, при които като предлог се използва и спешна нужда от средства за медицинска помощ на пострадал близък.

От ОД на МВР – Видин апелират за повишено внимание и напомнят, че служителите на нито една институция, включително полицията, никога не искат парични средства за изпълнение на служебните си задължения. От полицията призовават гражданите отново да предупредят своите възрастни родители, роднини и съседи за риска да станат обект на телефонна измама.

При подобно обаждане гражданите трябва незабавно да прекъснат разговора, да запазят спокойствие, да потърсят близките си и да уведомят полицията. В годишния си доклад за миналата година от МВР отчетоха увеличение на броя на телефонните измами с 36,9% спрямо предходната година. През 2025 г. са регистрирани 386 телефонни измами спрямо 282 за 2024 г.