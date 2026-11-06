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Военен дрон „Шахед” е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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дрон надпис шахед открит плажа шабла
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Дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Добрич.

Сигнал за открит на пясъка безпилотен летателен апарат е постъпил в Община Шабла от гражданин, който се разхождал по плажната ивица край зенитния полигон. От информацията става ясно, че дронът е с надпис „Шахед”, което насочва за иранския му произход. Това са безпилотни бойни летателни апарати, които се използват за самоубийствени удари.

Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи заряд, затова са уведомени военните. Очаква се по-късно да бъде обезвреден от сапьори.

Снимки: БТА

#дрон Шахед #Шабла

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