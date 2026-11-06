Делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки отново не тръгна

Втори фалстарт на делото срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“ Мирослав Беляшки, обвинен в престъпление по служба, извършено на КГПП „Капитан Андреево“.

Днес той поиска отвод на прокурора Николай Гугушев, а обвинителят го даде. Беляшки бе арестуван през април миналата година при специализирана акция на Комисията за противодействие на корупцията и Софийска градска прокуратура.

Повдигнато му бе обвинение за злоупотреба и превишаване на служебното си положение. Според прокуратурата той изискал да се пропусне товарен камион без извършването на митническа проверка. Камионът превозвал 1400 мастърбокса цигари. Делото ще продължи на 18 декември.