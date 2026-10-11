Станка Златева и Тодор Ангелов в дебат за бъдещето на българската борба

Станка Златева и Тодор Ангелов представиха своите виждания за бъдещето на българската борба в специален задочен дебат, подготвен от журналиста Радостин Любомиров за предаването "Арена спорт“ по БНТ. Двамата претенденти за президентския пост в Българската федерация по борба отговориха на седем еднакви въпроса, свързани с най-сериозните проблеми в спорта, подготовката на националните отбори, ролята на личните треньори и участието на натурализираните състезатели.

Предстоящото Общо събрание на федерацията беше насрочено от Софийския градски съд след недоволство сред част от клубовете и организирана подписка. След оттеглянето на кандидатурите на Мирослав Гочев и Даниил Александров Тодор Ангелов остана единственият конкурент на настоящия президент Станка Златева.

Още в началото на дебата двамата очертаха различни мотиви за участието си в изборите. Златева постави акцент върху работата с подрастващите и възстановяването на традициите в българската борба, докато Ангелов подчерта необходимостта от преодоляване на вътрешните конфликти.

"Десет години от моя живот минаха в залата, в създаването на деца и развитието на този спорт. Нашата платформа е насочена към клубовете, към подрастващото поколение, към това българската борба да си върне традициите и мястото, което заслужава“, заяви Златева.

Нейният опонент обясни, че е мотивиран от напрежението във федерацията и подкрепата, която получава от известни личности в спорта.

"Този спорт ме е създал като състезател и като човек. Боли ме да гледам тези разногласия и интриги, които вредят на федерацията и на цялата борба. Зад мен застават олимпийски, световни и европейски шампиони. Подкрепят ме и господин Йорданов, и господин Гриша Ганчев. Как да откажеш?“, коментира Ангелов.

По отношение на трите най-големи проблема в българската борба Станка Златева посочи недостатъчното финансиране, трудностите при задържането на младите състезатели и личните противоречия.

Според нея е необходима по-сериозна държавна подкрепа, включително възможности спортистите да продължат развитието си след завършване на училище чрез структури като армията и Министерството на вътрешните работи.

"Средствата не достигат. Как ще задържим децата, след като свършат училище? Тук трябва и държавата да помага. Третият проблем е егото. Трябва да разберем, че каузата е една за всички“, подчерта настоящият президент.

Тодор Ангелов постави на първо място съдебния спор, който според него е накърнил авторитета на българската борба. Той открои още липсата на ясен регламент за участие на европейски и световни първенства, както и отлива на деца от тренировъчните зали.

"Първият проблем е, че трябваше да стигнем до съд и да изгубим авторитета на българската борба. Вторият е, че няма регламент за европейски и световни първенства и затова не участват най-добрите ни състезатели. Третият са децата. Трябва да ги върнем в залите и да наблегнем на възрастите до 15 и до 17 години с повече лагери, тренировки и състезания“, заяви Ангелов.

Централизираната подготовка раздели двамата кандидати

Една от най-съществените разлики в позициите им се появи при въпроса за подготовката на националните отбори.

Станка Златева категорично защити централизирания модел, като изтъкна предимствата на тренировъчните лагери и постоянния контрол върху състезателите.

"Аз съм за централизирана подготовка. Цял живот съм била по лагери. Това е израстване и самостоятелност за спортиста. Откъсваш се от битовите проблеми и когато има контрол, съзнанието е различно“, обясни тя.

Тодор Ангелов предложи комбиниран подход, при който националните състезатели да продължат да тренират в клубовете си, но да се събират на няколко задължителни лагера преди големите първенства.

"Нито централизирана, нито децентрализирана. Трябва да има минимум четири-пет лагера преди големи първенства, на които националният отбор да се събира и да тренира заедно. Когато състезателите са по клубовете, трябва да има контрол върху тренировките, за да не губят форма“, посочи той.

Двамата коментираха и ролята на личните треньори. Златева подчерта, че централизираната подготовка не означава постоянно отделяне на борците от техните клубове, тъй като лагерите са с определена продължителност.

"Тези лагери са по 20 дни, след което състезателите отново се прибират по клубовете. Но ако през лятото няма лагери, кой ще стои постоянно в залата с един състезател? Без лагери нищо не се получава“, заяви тя.

Ангелов от своя страна настоя личните треньори да имат възможност да присъстват на подготовката на своите възпитаници в националния отбор, без да се намесват в работата на националния селекционер.

"Личният треньор трябва да може да присъства, когато състезателят му е в националния отбор. Но няма право да се меси в програмата на националния треньор. След края на тренировката може да работи допълнително със своя състезател“, обясни кандидатът.

Натурализираните борци – най-сериозното разминаване

Най-ясно противопоставяне между Златева и Ангелов се очерта по темата за участието на натурализирани състезатели в националните отбори.

Настоящият президент на федерацията изрази опасения, че привличането на вече изградени чуждестранни борци може да ограничи възможностите за развитие на българските таланти.

"Когато привлечеш такъв човек, той е готов продукт. Това вече е бизнес. Убиваш поколения след него. Той превъзхожда останалите, защото вече е изграден, и шансът за другите намалява“, коментира Златева.

Според нея подобна практика може да демотивира младите български състезатели, които виждат ограничени възможности за участие в големите международни турнири.

Тодор Ангелов защити противоположната теза. Той припомни приноса на натурализираните борци за олимпийските успехи на България и финансовото състояние на федерацията.

"Да не забравяме, че те ни донесоха двете олимпийски титли, с които се гордеем и които помогнаха за увеличаването на бюджета на федерацията. Сега е грехота, когато ги имаме, да не ги използваме на световни и европейски първенства“, категоричен беше Ангелов.

Той подчерта, че около доказаните състезатели трябва да се изграждат и нови български таланти, които да се възползват от техния опит.

Какви екипи предлагат двамата претенденти?

По отношение на бъдещото управление Станка Златева обяви намерение да включи нови представители на клубовете от различни региони в Управителния съвет.

"Ще има и нови хора от клубовете по райони, които да влязат в Управителния съвет, за да има равнопоставеност за всички“, заяви тя.

Тодор Ангелов предпочете да не разкрива предварително имената на хората, с които би работил при евентуална победа.

"Първо трябва да спечелим. После ще обявя екипа. Искам той да е можещ, знаещ и работещ“, посочи кандидатът.

В заключителния въпрос двамата трябваше да обяснят защо клубовете трябва да им гласуват доверие.

Златева защити свършената от нея работа начело на федерацията, като подчерта, че е положила усилия да навлезе в различните аспекти на управлението.

"Тези, които искат да гласуват за мен, знаят защо. Аз си свърших добре работата и продължавам да я върша. Старая се, навлязох в абсолютно всички материи“, заяви тя.

Тодор Ангелов отправи призив за промяна и преодоляване на кризата в българската борба.