Ботев се сбогува с един от своите

В Пловдив на стадион „Христо Ботев“ вчера беше много прочувствено, фенове и футболисти направиха така, че покойният президент на „жълто-черните“ Илиян Филипов да сбъдне една от мечтите си, а именно да види пълен стадион „Христо Ботев“. Това се случи по време на мача срещу Славия, спечелен от „канарчетата“ с 1:0.



Илиян Филипов беше цяла вселена за Ботев. Да бъде президент за него беше само една от многото му дейности в клуба. Основната му роля бе да бъде фен. Един от тях, от агитката. И за това болката на „жълто-черната“ общественост в момента е особено голяма.

„Значи такъв президент, мисля, че не сме имали. Толкова близко между хората, между нас. Винаги контактуваше с нас, обсъждаше някои проблеми с нас“, коментира пред БНТ Петър Зехтински.

„Такъв човек, отдаден, не съм виждал. Той направи много за клуба. Условията, които предостави на футболистите са перфектни“, добави Атанас Кетипов, първи председател на официалния фенклуб на Ботев Пловдив.

„Той беше човек, който искаше да направи Ботев европейски гранд. Винаги искаше да направи нещо повече. Беше изцяло погълнат с това Ботев да е топ отбор“, каза Запрян Раков.

Неизчерпаемата енергия на Филипов караше мнозина да повярват в неговите идеи, колкото и налудничави да са те. Неговият размах и амбициозни планове непрекъснато търсеха по-доброто и по-истинското за Ботев и за българския футбол.

Не бе случайно, че той бе премахнал таксите в детско-юношеската школа, искайки подрастващите да мислят само за футбол, а не за финансовите параметри по тази сделка между себе си и клуба.

За Филипов Ботев не беше сделка, а акт на любов. За него клубът беше мисия, която той изпълняваше не от вчера, защото бе фен на отбора от дете.

„Колежа“ вчера беше пълен, с което се реализира една от големите мечти на бившия президент. На всяка седалка по трибуните да има ботевисти и песните им да кънтят из целия град. Всички се надяват тази енергия да се запази, импулсът да остане и феновете да са до отбора в този труден момент.

Никой не може да ви каже със сигурност ще дойде ли криза или всичко ще остане по-старо. Никой не може да каже какво е бъдещето, защото болката в настоящето е твърде силна. Но Ботев ще го има, дори и след този катаклизъм. Показвал е, че може да оцелява след всякаква трудности.

Ботев загуби един от своите. Рядко се виждат футболни президенти, които толкова силно да обичат играта и да са близо до хората. Филипов искаше да бъде наясно с всичко в клуба, от трансферите до работата на персонала в кафето на стадиона. Уникалното беше, че той слизаше в агитката, отиваше при феновете в гостуващия сектор и се забавляваше като тийнейджър, докато гледа Ботев. Отделяше от времето си, за да стои с часове на базата и на стадиона.

Беше основата на реализирането на най-голямата мечта на привържениците през новия век – построяването на „Колежа“. Имаше още по-големи планове и даде много на Ботев.

Илиян Филипов искаше да бъде приятел с всеки, който милее за Ботев. Това беше една от уникалните му черти. Макар и финансовата империя и могъщите бизнес-компании, които владееше, той остана земен в общуването с хората. Вероятно и заради това успя да спечели любовта им и да ги накара да повярват истински в него.

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