Маринела Нинева след шестото място в София: Очаквах повече от себе си, днес ми беше много тежко

Маринела Нинева завърши на шесто място в класическата дистанция от 42,195 километра при жените на 43-тото издание на Софийския маратон. Българската състезателка преодоля трасето за 2 часа, 43 минути и 11 секунди, но след финала призна, че е очаквала по-силно представяне.

Нинева изпита сериозни физически затруднения в заключителната част на надпреварата, като не скри колко тежко е било бягането за нея.

"Да, доста тежко ми беше днес, за жалост“, сподели атлетката непосредствено след финала.

Въпреки трудностите тя отправи специални благодарности към зрителите, които я подкрепяха по протежение на трасето. По думите ѝ именно окуражителните възгласи са ѝ помогнали да продължи напред в най-тежките моменти.

"Искам да благодаря на всички, които бяха по трасето и ме подкрепяха. Чувах много хора да викат името ми и да ми казват да продължавам. Това наистина много ми помогна днес“, заяви Нинева.

Българката призна, че не е напълно удовлетворена от постигнатото време, като отчете и сериозната конкуренция от страна на африканските състезателки.

"Честно казано, африканските атлетки са доста добри. Като време не постигнах това, което исках, но не е и кой знае колко зле. Просто очаквах нещо повече“, коментира тя.

Въпреки разочарованието от резултата Маринела Нинева успя да намери място сред първите шест в женската надпревара, в която победата спечели кенийката Уини Джебет с нов рекорд на трасето.

За Нинева шестото място остана на втори план пред желанието да постигне по-добро време, но подкрепата на българската публика се превърна в един от най-ценните моменти от участието ѝ в тазгодишния Софийски маратон.