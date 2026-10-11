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Кенеди Роно покори Софийския маратон, а Уини Джебет от Кения триумфира при дамите с рекорд на трасето

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Кениецът спечели класическата дистанция с време 2:15:21 часа, а негови сънародници допълниха почетната стълбичка на 43-тото издание на надпреварата

кенеди роно покори софийския маратон нов триумф българска земя
Снимка: БТА
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Кениецът Кенеди Кипкемой Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42,195 километра за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. Африканският бегач затвърди отличното си представяне на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата.

Второто място зае неговият сънародник Питър Мурити Вахоме, който финишира с време 2:16:43 часа, изоставайки с 1 минута и 22 секунди от победителя. Трети се нареди още един представител на Кения – Хилари Кипчумба, с резултат 2:18:01 часа.

На финала Роно получи венеца на победителя от Любомир Ганев - вицепрезидент на Българския олимпийски комитет (БОК) и председател на Българската федерация по волейбол (БФВ). За днешния шампион трасетата в България са нещо доста познато, тъй като през миналата година той стана първи на полумаратона, а през 2026-а спечели и Маратона на Стара Загора.

При жените шампионка стана Уини Джебет от Кения, която пресече финалната линия за 2 часа, 27 минути и 50 секунди. И тук първите три бяха от кенийския отбор, като второто място е за Стела Чепкорир с 2:35:00 часа, а третото е на Челангат Санг с постижение от 2:35:18.

Най-добре представилият се български бегач беше държавният шампион в полумаратона Кольо Райчинов, завършил на 9-о място с резултат от 2:29.32 часа. След него имаше още двама българи – ветеранът Шабан Мустафа на 10-ата позиция с време от 2:32.33 часа, а 11-и е Симеон Диловски с 2:33.31.

В полумаратона при мъжете победата е за Алберт Кипкорир Тонуи от Кения с краен резултат от 1:05:02 часа, следван от 21-годишния Джон Чеге Ваверу с 1:05:38. Третият Бонифейс Мбуру Мунгай има време от 1:07:19 часа.

Най-добре представилият се българин е Николай Кауфман от Етър (Велико Търново), чието време е 1:07.44 часа. Още четирима българи се наредиха в топ 10 – Петър Борисов е 6-и, Николай Стойчев (8-и), Методи Георгиев (9-и) и Йоан Магеров (10-и). В дистанцията участва и редакторът в Редакция „Спорт“ на БТА Георги Крумов.

Състезателките от Кения доминираха и в полумаратона при жените, като победителката е Карен Чепкемой Чепквони с 1:16.34 часа, следвана от Долфин Кемунто Нягака с 1:17:07 и Естер Какури - 1:19:29. Българката Симона Неделчева остана на 4-ото място с 1:25.25 часа.

Вижте повече във видеото!

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#Кенеди Роно #маратон на София 2026

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