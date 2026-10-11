Николай Кауфман след личния рекорд в София: Искам да бягам под 63 минути и да бъда сред първите трима

Николай Кауфман се превърна в един от българските герои на 43-тото издание на Софийския маратон. 23-годишният състезател записа нов личен рекорд в полумаратонската дистанция от 21,0975 километра, след като финишира за по-малко от 1 час и 8 минути и зае престижното четвърто място в крайното класиране.

Въпреки силното си представяне Кауфман призна, че не е напълно удовлетворен от постигнатото и вече гледа към следващите предизвикателства. В интервю за БНТ 3 той разкри, че голямата му цел е да подобри значително личното си постижение и да се пребори за място на почетната стълбичка.

"Удовлетворен съм, но не напълно. Искам още по-силни резултати и в бъдеще да сме сред първите трима“, заяви Кауфман непосредствено след финала.

Попитан каква времева граница мечтае да преодолее в полумаратона, младият бегач беше категоричен.

"Колкото стане, но под 63 минути със сигурност“, обяви той.

До Кауфман застана и неговият треньор Димитър Василев, който работи с младия атлет от три години. Специалистът разказа, че подготовката невинаги е протичала гладко, тъй като двамата са били принудени да преодоляват и проблеми с контузии.

"Николай е едно младо момче. Тренираме от три години. Имахме проблеми с контузии, но в момента нещата са много добре. Той е много амбициозен, на 23 години е. Тепърва ще работим“, коментира Василев.

Треньорът припомни и един от най-значимите успехи в досегашната кариера на своя възпитаник. Преди две години Кауфман е спечелил маратон във Варна, въпреки крехката си възраст.

"Стана шампион на маратон преди две години във Варна. Така че още от много млад е шампион на маратон. Малко късмет имаше тогава“, сподели с усмивка специалистът.

Една от основните теми в разговора беше и непрекъснато нарастващата конкуренция в Софийския маратон. Тази година надпреварата отново привлече силни международни състезатели, включително представители на Кения, които традиционно са сред фаворитите в дългите дистанции.

Кауфман обаче не изпитва притеснение от присъствието на елитните чуждестранни бегачи. Напротив, той приема високото ниво като допълнителен стимул да подобрява резултатите си.

"Не, изобщо не ме притеснява. Даже ме мотивира много“, отговори българинът на въпрос за конкуренцията.

Димитър Василев също отчете значителното повишаване на нивото на състезанието и разкри, че под негово ръководство се подготвя и бегач от Зимбабве, който участва в класическата маратонска дистанция.

"Конкуренцията тази година действително е много по-голяма. Между другото, имам един състезател от Зимбабве, който се състезава при мъжете на маратона. В момента мисля, че се движи шести. Тренирам го от две години“, разказа специалистът по време на интервюто.

Василев отправи и специални поздравления към главния организатор на Софийския маратон Анатоли Илиев за развитието на събитието.

"Искам да пожелая на Анатоли следващият маратон да бъде още по-голям и още по-добре организиран. Нещата се подобряват с всяка изминала година и това е радостно. Има много ентусиасти, които спортуват и бягат. Масовостта е висока“, подчерта треньорът.

Най-емоционалният момент в интервюто дойде, когато Николай Кауфман беше попитан откъде черпи сили в най-трудните моменти от състезанията.

Дългите дистанции изискват не само отлична физическа подготовка, но и сериозна психическа устойчивост. За младия българин обаче най-голямата мотивация се оказва нещо много по-просто и лично.

"Да видя усмивката на треньора накрая“, отговори Кауфман.

Думите му предизвикаха усмивка и на лицето на Димитър Василев, който не скри удовлетворението си от постигнатото.