Любомир Ганев: Интересът към волейбола сред децата скочи с 40 процента, България заслужава свой волейболен дом

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев разкри важни подробности около изграждането на бъдещия дом на българския волейбол. В интервю по време на 43-тото издание на Софийския маратон той обяви, че проектът вече е в напреднал етап, като мястото е избрано, а финансирането е осигурено. Ганев изрази надежда новото съоръжение да бъде реализирано до края на президентския му мандат през 2029 година.

Легендата на българския волейбол за поредна година даде старта на Софийския маратон, който отчита рекорден интерес с над 12 000 участници. Ганев не скри задоволството си от развитието на събитието и отправи специално послание към всички бегачи.

"Много съм щастлив, че отново тази година имаме рекорд от участници – над 12 000. Пожелах на всички, които бягат за време, да подобрят личните си рекорди, а на тези, които бягат за здраве – да нямат контузии. И най-вече всички да се наслаждават на хубавото време и на бягането“, заяви Ганев.

Той подчерта, че подобни инициативи имат огромно значение за популяризирането на активния начин на живот.

"Моето пожелание към тях е да продължават да спортуват, да се забавляват и да надминават себе си. Защото спортът е здраве и колкото повече такива хора има, толкова по-здрава ще бъде нацията“, допълни президентът на волейболната федерация.

Ганев коментира и утвърждаването на София като домакин на големи международни спортни събития. Според него столицата разполага с необходимите условия да приема състезания от най-високо ниво, а българската публика за пореден път е доказала своята отдаденост.

Като пример той посочи наскоро проведеното eвропейско първенство по волейбол, по време на което са били поставени редица рекорди по посещаемост.

"София има абсолютно всичко необходимо да приема големи събития – както голяма зала, така и добро трасе за маратона. Публиката в София винаги е отзивчива и има много хора, които са готови да посещават събития и да участват в тях“, коментира Ганев.

Президентът на федерацията отчете рекордна посещаемост от близо 13 200 зрители на мач на българския национален отбор, което по думите му е безпрецедентно за волейболна среща в страната.

"За първи път имахме близо 13 200 души в залата, които подкрепяха отбора. Никога не се е случвало подобно нещо на волейболен мач в България“, подчерта той.

Ганев допълни, че всички двубои на българския национален отбор са попаднали сред десетте най-посетени срещи на eвропейското първенство.

"Показахме, че като федерация можем да организираме такива страхотни събития. Искам още веднъж да благодаря на всички фенове, които ни подкрепяха. Най-важното е, че успяхме да сплотим цяла България. В продължение на две седмици цяла България беше във волейбола“, заяви той.

Един от най-значимите ефекти от успехите на националния отбор е рязкото увеличаване на интереса към волейбола сред децата. Ганев разкри, че желаещите да тренират този спорт са се увеличили с близо 40 процента.

Той обаче призна, че съществуващата спортна инфраструктура не позволява на клубовете да приемат всички желаещи.

"С близо 40 процента се увеличи броят на децата, които искат да спортуват волейбол. И това е в цяла България, не само в София или в големите градове. За съжаление, не успяхме да поемем всички, защото за повече деца са необходими още зали, още треньори и повече време за подготовка“, обясни президентът на федерацията.

Въпреки трудностите Ганев изрази задоволство, че националният отбор е успял да вдъхнови толкова много млади хора.

"Радостен съм, че запалихме децата да спортуват и да играят волейбол. Защото колкото по-голяма е основата на пирамидата, толкова повече шансове има тя да стане по-висока и по-здрава“, добави той.

Най-голямата новина от интервюто беше свързана с проекта за изграждане на нов национален волейболен дом. Ганев потвърди, че подготовката е в заключителен етап и вече има конкретно избрано място за бъдещото съоръжение.

"Засега сме на финална фаза. Вече сме избрали мястото, подсигурили сме финансирането, разбрали сме се за всичко. Но докато не подпишем договора и не направим първата копка, не искам да казвам нищо“, заяви той.

Президентът на федерацията отказа да разкрие повече подробности преди официалното финализиране на договореностите, но беше категоричен, че проектът е сред основните му приоритети.

На въпрос кога би искал България да разполага със собствен волейболен дом, Ганев посочи конкретен срок, към който се стреми.

"Естествено, иска ми се да стане колкото се може по-бързо. Пожелавам си поне до края на моя мандат като президент, който изтича през 2029 година, да успеем да го направим“, заяви той.

Според него България изостава от други държави в региона по отношение на специализираната волейболна инфраструктура.

"В Сърбия направиха такова съоръжение, в Турция има четири или пет. Напълно заслужено е и България да има подобно нещо, за да можем там да се подготвяме и да посрещаме домакинските си мачове, когато имаме квалификации с по четири отбора“, обясни Ганев.

Той подчерта, че идеята е новата база да се превърне в постоянно място за подготовка и провеждане на международни срещи, което да обедини различните национални формации.