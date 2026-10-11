Анатоли Илиев: Маратонът ще се разраства, ще търсим още по-високо качество

Софийският маратон продължава да се разраства, а организаторите вече подготвят сериозни промени за следващото издание на надпреварата. Това разкри главният организатор Анатоли Илиев, който коментира рекордния интерес към събитието, очакваните спортни постижения, новите дисциплини и благотворителните инициативи.

По думите му тазгодишното издание е достигнало нов мащаб, като в различните дистанции са се включили над 12 300 бегачи. Особено впечатляващ е интересът към полумаратона, в който са стартирали 4200 души, докато за класическата маратонска дистанция са се записали над 1800 участници.

"Наистина мащабът е съвсем различен тази година - над 12 300 бегачи. В днешния ден очакваме и повече постижения, и то на много добро ниво, защото времето засега позволява“, заяви Илиев.

Организаторът изрази очаквания за силни резултати в елитните дисциплини, където участие вземат състезатели от Кения, Етиопия и Мароко.

Според него водещите маратонци имат възможност да постигнат времена между 2 часа и 13 минути и 2 часа и 15 минути. Сериозна конкуренция се очаква и при жените, включително в полумаратона, където участват шест кенийски състезателки.

"За нас постижението е, че тази година на маратона се записаха над 1800 участници, а постижението на 21 километра е наистина впечатляващо. 4200 стартираха днес на 21 километра. Това говори, че маратонът има ниво и то ще продължава да расте“, подчерта Илиев.

Един от най-интересните акценти в разговора беше свързан с бъдещето на състезанието. Организаторите вече работят по промени в маршрута, които трябва да осигурят повече пространство и по-добри условия за участниците.

Основната идея е старт-финалната зона да бъде преместена пред храм-паметника „Александър Невски“ още през следващата година.

"Имаме вече за следващата година своите предложения, които трябва да бъдат одобрени от международен делегат. Вчера разгледахме новите маршрути, които искаме да представим. Той ги одобри, така че ще работим и в тази насока“, обясни организаторът.

Илиев уточни, че преместването би позволило запазването на голяма част от сегашното трасе, но с няколко важни подобрения.

"Предвиждаме тази старт-финална зона да отиде на „Александър Невски“, защото там има много повече широта. Има възможност до голяма степен да запазим част от това, което в момента имаме, и с малки, но качествени промени да направим маратона по-удобен за бегачите“, допълни той.

Главният организатор обърна внимание и на необходимостта събитието да се развива успоредно с увеличаващия се интерес към бягането в столицата.

"София ще се разраства, маратонът ще се разраства. Ние ще търсим и това високо качество, което трябва да дадем на състезателите“, категоричен беше Илиев.

Той обясни, че основната задача на организаторите е да създават максимално добри условия както за професионалните атлети, така и за любителите, които участват за удоволствие.

Сериозна промяна тази година е и разделянето на дистанциите в два състезателни дни. Бяганията на 5 и 10 километра се проведоха в събота, докато неделната програма е посветена на полумаратона и класическата дистанция от 42,195 километра.

Според Илиев това решение е взето с цел да се намали натоварването по трасето и да се осигури повече спокойствие на участниците в дългите дистанции.

"Не трябва да правим така, че тези, които бягат за удоволствие на 5 и 10 километра, да пречат на бегачите на 21 и 42 километра. Трябва да им дадем възможност да се движат по-спокойно“, обясни той.

Организаторът призна, че провеждането на събитието в два дни създава допълнителна работа, но подчерта, че удобството на бегачите и гражданите остава основен приоритет.

Сред новостите в програмата е и щафетното бягане, за което са се записали 44 отбора. Илиев заяви, че предстои организаторите да направят оценка на интереса към дисциплината и възможностите за нейното развитие.

"Опитваме се с тази щафета да дадем още една възможност. 44 бяха щафетите, които се записаха. Ще видим до каква степен ще има полза от такова бягане“, коментира той.

Освен спортните резултати и организационните новости Софийският маратон продължава да поставя акцент и върху социалната си отговорност.

Анатоли Илиев разкри, че една от основните благотворителни инициативи тази година е свързана с осемгодишния Христо Христов, за когото е предвидено дарение от 3000 евро.

Средствата са предназначени да подпомогнат възможността детето да се подложи на операция. Илиев уточни, че Христо се занимава с плуване и е сред талантливите млади състезатели.

"В 11 часа ще връча чек за 3000 евро на Христо Христов, който има възможност да се оперира. Той е на осем години и е един от добрите плувци“, сподели организаторът.

Той подчерта, че благотворителността е неизменна част от философията на Софийския маратон и че през годините събитието е подкрепяло множество различни каузи.

"Имаме много социални каузи, но сме се насочили към една. Каузите са много и няма да ги изброявам всичките, но е хубаво всеки един такъв маратон да има своите благотворителни инициативи“, завърши Илиев.

С над 12 300 участници, засилена международна конкуренция и планове за обновяване на маршрута Софийският маратон продължава да затвърждава позициите си като едно от значимите събития в европейския календар на шосейните бягания. А амбицията на организаторите е следващото издание да предложи още по-добри условия и да привлече още повече участници.