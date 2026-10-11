Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството 45-годишната си майка.

Мотивите на магистратите са, че тийнейджърът може да се укрие, а наблюдаващият прокурор заяви, че деянието е било замислено и не е било извършено под афект.

Мярката беше гледана при закрити врата. Момчето беше задържано в петък, а от полицията съобщиха, че то само е подало сигнал на телефон 112 след инцидента и е съдействало на разследващите.