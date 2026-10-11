Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството 45-годишната си майка.
Мотивите на магистратите са, че тийнейджърът може да се укрие, а наблюдаващият прокурор заяви, че деянието е било замислено и не е било извършено под афект.
Мярката беше гледана при закрити врата. Момчето беше задържано в петък, а от полицията съобщиха, че то само е подало сигнал на телефон 112 след инцидента и е съдействало на разследващите.
Гинка Лазарова, наблюдаващ прокурор: "Съдът уважи искането на Окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение на непълнолетния. Не напразно законодателят е предвидил такива дела да се гледат при закрити врати. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието. Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата."