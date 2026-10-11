БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:10 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
съдът пловдив гледа мярката годишното момче обвинено убийството годишната майка
Снимка: БНТ
Слушай новината

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството 45-годишната си майка.

Мотивите на магистратите са, че тийнейджърът може да се укрие, а наблюдаващият прокурор заяви, че деянието е било замислено и не е било извършено под афект.

Мярката беше гледана при закрити врата. Момчето беше задържано в петък, а от полицията съобщиха, че то само е подало сигнал на телефон 112 след инцидента и е съдействало на разследващите.

Гинка Лазарова, наблюдаващ прокурор: "Съдът уважи искането на Окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение на непълнолетния. Не напразно законодателят е предвидил такива дела да се гледат при закрити врати. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието. Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата."

#убийство в Пловдив #мярка за неотколонение #убита жена

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
3
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
4
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дровете има изкуствен интелект, заяви софтуерен инженер
5
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
6
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
4
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Криминално

Водолази в Марица търсят оръжието на убийството на Илиян Филипов?
Водолази в Марица търсят оръжието на убийството на Илиян Филипов?
Кола изпадна от автовоз на Подбалканския път, в нея се блъсна друг автомобил Кола изпадна от автовоз на Подбалканския път, в нея се блъсна друг автомобил
Чете се за: 00:37 мин.
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
11578
Чете се за: 02:25 мин.
Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ) Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
19773
Чете се за: 01:07 мин.
Убита е 45-годишна жена в Пловдив Убита е 45-годишна жена в Пловдив
17909
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
Чете се за: 01:50 мин.
По света
"Има много дупки, трябва ремонт": Проблеми за...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Промени в движението заради втория ден на Софийския маратон
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ