Промени в движението заради втория ден на Софийския маратон

Днес е вторият ден на Софийския маратон. Стартът е на дългите дистанции – на 21 и 42 км. Отново има големи промени в организацията на движение в столицата.

От 7:00 до 15:30 ч. ще бъде забранено движението по улиците, по които минава трасето. Маршрутът започва пак от Националната художествена галерия в посока бул. "Тодор Александров" и ще стигне до ж.к. "Люлин", след което бегачите ще се върнат към центъра.

От Столичната община предупредиха, че забраната за движение по бул. "Цар Освободител" между ул. "Раковски" и площад "Княз Александър I" ще остане в сила чак до 18:00 часа днес.