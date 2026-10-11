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Промени в движението заради втория ден на Софийския маратон

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Чете се за: 00:42 мин.
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Снимка: БТА
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Днес е вторият ден на Софийския маратон. Стартът е на дългите дистанции – на 21 и 42 км. Отново има големи промени в организацията на движение в столицата.

От 7:00 до 15:30 ч. ще бъде забранено движението по улиците, по които минава трасето. Маршрутът започва пак от Националната художествена галерия в посока бул. "Тодор Александров" и ще стигне до ж.к. "Люлин", след което бегачите ще се върнат към центъра.

От Столичната община предупредиха, че забраната за движение по бул. "Цар Освободител" между ул. "Раковски" и площад "Княз Александър I" ще остане в сила чак до 18:00 часа днес.

#Софийския маратон #промени в движението

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