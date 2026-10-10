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Столичното училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" отбеляза половин век хандбални традиции с юбилеен турнир

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Спорт
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През изминалите пет десетилетия училището се утвърди като основен стълб и доказана школа.

столичното училище генерал хосе сан мартин отбеляза половин век хандбални традиции юбилеен турнир
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Столичното 90-о средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин" отбеляза половин век хандбални традиции с юбилеен турнир.

Събитието събра на терена отбори от различни поколения възпитаници, а сред гостите бяха и баскетболните легенди Надка Голчева и Диана Дилова-Брайнова, както и селекционерът на женския национален отбор Таня Гатева.

През изминалите пет десетилетия училището се утвърди като основен стълб и доказана школа, възпитала редица шампиони, национални състезатели и спортни деятели.

Вижте обекта във видеото.

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