Над 12 хиляди участници от 70 държави на Маратон София 2026

Ден преди Маратона на София, подгряващи дистанции от 5 и 10 км завладяха центъра на столицата, като в събитието се включиха хиляди участници.

В неделя БНТ 3 по традиция ще излъчи и основното събитие, полумаратона и класическата дистанция, а живото ни предаване ще стартира в 9:20 часа.

Рекордните над 12 хиляди участници от 70 държави общо в двата дни са хората, които предизвикат себе си на Маратон София 2026-та. Днес бяха стартовете на късите дистанции 5 и 10 км.

На старт застанаха кметът на столицата Васил Терзиев, министърът на спорта Енчо Керязов и този на културата Евтим Милошев и др.

Много, много хора, включително и националния отбор на пациентите с трансплантации.

Победителите в днешните дисциплини бяха българи.



Подробности вижте във видеото!