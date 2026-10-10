Над 12 хиляди участници от 70 държави на Маратон София 2026

Победителите в днешните дисциплини бяха българи.
Ден преди Маратона на София, подгряващи дистанции от 5 и 10 км завладяха центъра на столицата, като в събитието се включиха хиляди участници.
В неделя БНТ 3 по традиция ще излъчи и основното събитие, полумаратона и класическата дистанция, а живото ни предаване ще стартира в 9:20 часа.
Рекордните над 12 хиляди участници от 70 държави общо в двата дни са хората, които предизвикат себе си на Маратон София 2026-та. Днес бяха стартовете на късите дистанции 5 и 10 км.
На старт застанаха кметът на столицата Васил Терзиев, министърът на спорта Енчо Керязов и този на културата Евтим Милошев и др.
Много, много хора, включително и националния отбор на пациентите с трансплантации.
Победителите в днешните дисциплини бяха българи.
Подробности вижте във видеото!