ЦСКА изстрада успеха при завръщането си на сцената на НБЛ

ЦСКА се завърна победоносно в НБЛ след 2-годишна пауза. Баскетболистите на Йордан Бозов оцеляха срещу Политехника със 100:95 в мач от първия кръг. В Izzy Арена двата отбора сътвориха трилър, но силен край се оказа достатъчен за "армейците" да надделеят и да развалят историческия дебют в родния елит за момчетата на Александър Драгичевич.

На 17 октомври (събота) ЦСКА ще бъде гост на Рилски спортист, а Политехника ще приеме Спартак Плевен.

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Стартът даде заявка за интрига до края и тези думи не закъсняха. Домакините разчитаха на Александър Александров, Георги Димов и Нана Антуи-Боасиако, а гостите отговаряха чрез Ландън Гаспър и Никола-Александър Жеков. Това обаче не спря „червените“ да се преборят за точка аванс в края на дебютната част.

Двата отбора продължиха в същото русло и във втория период. Отборът от Дупница пръв наруши статуквото с помощта основно на Филип Бошкович. Последва ответна реакция, дошла чрез Мартин Русев, Иван Димитров Антуи-Боасиако, за да бъде възстановен балансът на силите и резултатът на голямата почивка да свети при 48:48.

Обичайните заподозрени от първото полувреме не пропуснаха да запишат имената си сред реализаторите и при подновяването на играта. „Армейците“ повториха сценария от края на първата част и в заключителните секунди на третата, когато Димитров и Антуи-Боасикако бяха в основата за крехката разлика от 3 точки.

Столичният тим постави силно начало на финалната десетка, в която за първи път взе надмощие със съдействието на Александров и Русев. Точният мерник зад дъгата на Васил Попов бе достатъчен за „лилаво-оранжевите“ да провокират обрата. Александров и Русев имаха други намерения, тъй като двамата дадоха основание на домакините отново да се настанят на лидерската позиция и до края да удържат всеки щурм на своя съперник.

Мартин Русев блесна за ЦСКА със своите 24 точки, 9 борби и 5 асистенции. Нана Антуи-Боасиако финишира с 23 и 13 овладени под двата ринга топки, Александър Александров има 19 и 9 овладени под двата ринга топки. Иван Димитров приключи с 15 точки и 6 асистенции.

Васил Попов се отличи за Политехника с 24 точки, включително и със 7 успешни стрелби от далечна дистанция. Ландън Гласпър се отчете с 23 и 5 асистенции, Филип Бошкович остави на сметката си 16 и 10 борби. Никола-Александър Жеков навъртя 15, 5 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания.