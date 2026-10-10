Пакети и ваучери: Защо няма регламент как да се подпомагат кръводарителите

4 евро и 9 цента дава държавата за подкрепително-тонизираща храна на кръводарителите. Сумата не е увеличавана от 2007 година. Изисквания за съдържанието на пакетите няма.

Кръвните центрове и отделения в страната сами определят продуктите. В Русе и Пазарджик вместо храна кръводарителите получават ваучери, които са валидни само в определени магазини и заведения. Експерти твърдят, че тази практика не е регламентирана в законодателството.

Иво Минчев е сред редовните кръводарители в Русе. Давал е кръв и в двете болници в града и му се е налагало сам да си пазарува подкрепителна храна с ваучер.

Иво Минчев, кръводарител: "В едната болница е 4 евро, а в другата е малко повече, но пък има ограничение откъм възможностите, които може да си купи всеки човек, защото се пазарува от лавката на болницата."

Другата дава право да се пазарува от двата магазина в двора ѝ.

Иво Минчев, кръводарител: "В рамките на тези 4 евро съгласете се, че нищо не можем да си купим. С пакетите може би не е толкова добър вариант, защото има хора с различни хранителни непоносимости. Така че купонът наистина е по-доброто решение, но за по-адекватна сума." адвокат Стефка Попова-Лазарова, Българска организация за доброволно кръводаряване: "Подкрепителните пакети целта им е да възстановят кръводарителя непосредствено след самото кръводаряване." д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: "С ваучера човек може да си купи само два хляба или три хляба, което не е подкрепително-тонизираща закуска."

д-р Жанина Йорданова, началник на отделението по трансфузионна хематология в УМБАЛ "Медика": "Избрахме ваучер, тъй като изборът на всеки е индивидуален. Препоръчваме задължително да си купят течност." д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: "Такава възможност наредбата не дава. Наредбата ясно си казва, че се осигуряват на кръводарителите подкрепително-тонизираща храна." адвокат Стефка Попова-Лазарова, Българска организация за доброволно кръводаряване: "Няма контрол в сферата на кръводаряването, няма контрол в практиките, които налагат кръвните центрове."

Липсата на ясен регламент какво да съдържа пакетът с храна за кръводарители също е проблем, според експертите.

адвокат Стефка Попова-Лазарова, Българска организация за доброволно кръводаряване: "Това като цяло е нещо, което трябва да бъде унифицирано, трябва да бъде контролирано, защото смисълът на тези пакети трябва да бъде именно този - да са подкрепителни пакети в полза на кръводарителя."

Националният кръвен център осигурява консерва месо или пастет, натурален сок, шоколад, газирана напитка и разтворимо кафе.

д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: "Нашият пакет е най-доброто, което можем да направим за 4 евро."

В Пловдив кръводарителите получават крем с лешници, тунквана вафла, обикновена вафла, солети, кафе, чай и трапезна вода.

След като дарите кръв в Кръвен център - Благоевград, получавате подкрепителен пакет, който е на стойност около 4 евро и съдържа крекери, обикновени бисквити, суха паста, вафла, кроасан, инстантно кафе, шоколад и газирана и негазирана напитка.

От Министерството на здравеопазването не ни отговориха какви са възможностите за осигуряване на еднакви пакети за кръводарители във всички центрове и отделения в страната.

По темата работиха Владислава Миланова, Пламенка Тонева и Альоша Шаламанов