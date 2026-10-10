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Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дроновете има изкуствен интелект

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Не забравяйте да благодарите на изкуствения интелект, когато ви помага, каза още софтуерният инженер Мартин Куванджиев

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Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море, доказва, че в дроновете има изкуствен интелект. Това каза за "Говори сега" софтуерният инженер Мартин Куванджиев. Според него въпреки че 90% от хората ползват изкуствен интелект, само 6% знаят как правилно да го правят. И още - той препоръча да се благодари на изкуствения интелект, когато ни помага:

- Какво ви направи впечатление при ударите срещу двата кораба в Черно море? Можем ли да говорим вече и при дроновете за изкуствен интелект или е още твърде рано да говорим за това?

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "За мен това е точността, с която са били ударени самите кораби. Това е едно от новите неща. Вече се говори, че в дроновете слагат изкуствен интелект. Защото в Черно море има няколко проблема. Ако някой от зрителите или пък Вие сте летели с дрон, снимачен дрон, много бързо ви пада GPS-ът. И другото, което забелязах тази година, е, че даже когато карам колата си, от време на време самият ми GPS и телефонът ми се губят, все едно не знаят къде се намирам. И това е, защото ограничават GPS сигнала.

- Предвид факта, че става въпрос за война в Украйна, е нормално да има смущения на GPS сигнала.

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "И всъщност начинът, по който можем да решим този проблем, е да направим локален изкуствен интелект, който да работи в самите дронове. Защото те вече нямат нужда от навигация с GPS, а имат нужда от навигация чрез зрение. Точно както един човек, ако се загуби, използва очите си, за да може да намери къде се намира."

- Това е нов елемент, който посочвате. Тоест при всички положения този точен удар, според Вас, особено с подводния дрон, най-вероятно е осъществен с помощта на изкуствен интелект?

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Абсолютно. Технологията вече навлиза навсякъде, така че няма как да я спрем. И то, както знаете, винаги когато има война, технологиите за отбрана са тези, които водят иновациите със себе си."

- Какво обаче прави изкуственият интелект, когато бъде монтиран на подобен дрон? Каква е точно функцията му, освен да се ориентира по-лесно, както казахте, и да замести GPS при липса на сигнал? Каква друга функция изпълнява?

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Вие си представете, че винаги изкуственият интелект винаги подпомага и ускорява човешките операции. Тоест, ако досега съм имал човек, който е бил на камера, за да може да намери кой е точно обектът, който трябва да бъде ударен, аз мога да накарам изкуствения интелект да селектира и да ми отбелязва със зелено кой обект според него трябва да бъде ударен. И това се случва също и при намирането на хора с термални камери, при откриването на военни обекти и при намирането на всякакъв тип цели, например танкове и така нататък. Изкуственият интелект в момента е много добър в това.

Навигация? Абсолютно. Той го прави много бързо. И другото, за което вече се вижда, че най-вероятно се използва, е намирането на правилните маршрути за нанасяне за удряне на цели."

- Доколкото разбрахме от разказите на моряци, става въпрос за прелитане на въздушни дронове, които очевидно са били разузнавателни, тоест явно е трябвало да потвърдят къде се намира корабът, след което е последвал ударът с подводния дрон. Тоест можем да предполагаме, че и на двата е възможно да е имало изкуствен интелект?

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Навсякъде се използва. В Украйна е потвърдено, вече използват едни от картите на най-големите производители на чипове в момента, точно за да могат да ги внедряват вътре в самите дронове и да подобряват операциите."

- В Русия имат ли такава възможност? Тъй като при тези удари се допуска, че най-вероятно става въпрос за руски дронове.

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Украинският ръководител на ВВС казва, че руснаците също използват тези технологии. И посочва, че ако погледнем последните им удари с дронове през последните три седмици, интервалите между тях са много по-кратки, ударите са много по-точни и те се справят много по-бързо. Което означава, че има някакъв тип ускоряване на това, какво хората могат да командват. И според мен това определено означава, че някак са намерили вариант да ускоряват начина, по който действат. Тоест вероятно използват изкуствен интелект."

- А ние си мислим как да се пазим и как да изграждаме противодронова защита. Можем ли обаче реално да направим такава? Виждаме, че до момента опитите са не само плахи, ами и не особено сполучливи. Защо?

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Това е нова технология. В смисъл, сега за първи път имаме възможността да я използваме за всякакви цели. Вие се спряхте на отбрана и съответно за военното използване. Но си представете, че фирмите в момента все още не знаят как да я използват достатъчно добре. Експерименти виждаме от време на време.

Вчера бях на една конференция. Един човек каза: "Аз написах целия ми софтуер с помощта на изкуствен интелект". Но това все още са единици.

Според проучване 90% от хората в Европа вече са използвали поне веднъж изкуствен интелект. 6% го използват правилно.

- Правилно - тоест знаят точно какво искат от него и за какво да им послужи.

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Постигат целите си с помощта на изкуствен интелект."

- Притеснително звучи. Въпросът обаче е, че вече говорим за отбрана и сигурност, за неща, които убиват. Може ли това да представлява реален проблем? Да не се окаже, че всички тези дронове, които в момента насочваме да стрелят по чужди цели, могат да се обърнат срещу нас?

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "В момента има три посоки, в които се развиват новите технологии. На първо място са хуманоидните роботи. На всяка конференция, на която отидете, ще видите поне един хуманоиден робот. Да се разхожда, да танцува, да показва бойни умения и така нататък. Има всякакви неща, които сме виждали. Второто нещо, върху което работят компаниите, включително тези, които разработват телефони, са изкуствените интелекти, които работят на самото устройство, без да споделят данни навън. Всички събират данни, но въпросът е, че компаниите искат да ги обработват локално и да разработват по-малки модели, които работят на телефона и стават все по-интелигентни и по-можещ. И третото нещо е, когато добавим отбраната. Представете си хуманоидни роботи, които могат да обработват информацията локално и да вземат решения. Към това добавяме и отбрана, в техните способности способности. И оттам вече стигаме до един филм — „Терминатор“, който преди време изглеждаше като научна фантастика.

- Само да не ни избият.

Мартин Куванджиев, софтуерен инженер: "Това е опасността - да се обърнат срещу нас. Обичам много да казвам на хората: не забравяйте да благодарите на изкуствения интелект, когато ви помага."

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#Мартин Куванджиев #развитие на изкуствен интелект #дронове

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