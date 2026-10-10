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Кирил Вътев: Който не е част от централизираната подготовка, няма да представлява България

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Спорт
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Това е един саботаж, който е още след първия ден на новото ръководство, отбеляза членът на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

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Кирил Вътев заяви, че който не участва в централизираната подготовка и не е част от лагерите на националния отбор по борба, не може да представя България на големи първенства. Според един от членовете на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Пред БНТ той отбеляза, че настоящото ръководство на централата има кауза да развива български деца и че не е против чуждестранните борци. Вътев бе специален гост на първото издание на международния турнир по свободна борба Купа „Петър Киров“, в който участие взеха над 350 деца от 14 държави в НСА.

„Настоящото ръководство има кауза да развива български деца, ние не сме против чуждестранните състезатели. Напротив, всичките са прекрасни момчета. Те са дошли тук, за да се реализират по-добре, тъй като не са имали възможността да се реализират в страните, от които идват. Проблемът е, че техният меценат не ги пуска на лагери в националния отбор и затова не участват, тъй като има правила, които важат за абсолютно всички. Който не посещава подготовката за с националните треньори и с националния отбор, не може да участва на голямо първенство. Това не е прецедент за България. Това е един саботаж, който е още след първия ден на новото ръководство“, коментира Вътев.

Повече от интервюто с Кирил Вътев можете да гледате във видеото!

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#Българска федерация по борба #Кирил Вътев #Станка Златева

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