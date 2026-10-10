Бойко Борисов коментира сделката между САЩ и Русия за дизела

С публикация в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира сделката с Русия.

Той пише, че е предупредил публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, и това, според него ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите и че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи и предприемачи.