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Бойко Борисов коментира сделката между САЩ и Русия за дизела

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бойко борисов коментира сделката сащ русия дизела
Снимка: БГНЕС
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С публикация в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира сделката с Русия.

Той пише, че е предупредил публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, и това, според него ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите и че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи и предприемачи.

"Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека", пише Борисов.

#сделка за петрол #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #САЩ - Русия #Бойко Борисов

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