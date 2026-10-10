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Проф. Тодор Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна, не бива да се създава паника за ваксините

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Снимка: БНТ
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Няма повод за паника заради първите регистрирани случаи на грип, но забавянето на противогрипните ваксини до декември би затруднило здравната система. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" проф. Тодор Кантарджиев, дългогодишен директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Той призова хората да спазват основните мерки за предпазване от респираторни инфекции, да не се самолекуват и да търсят навременна медицинска помощ.

По думите на проф. Кантарджиев откриването на отделни случаи на грип още през лятото или в началото на есента не означава непременно, че предстои епидемия. Той призова да не се създава излишно напрежение сред хората, особено на фона на притесненията около доставките на противогрипните ваксини.

Според него обаче евентуално пристигане на ваксините едва в края на годината би създало сериозни затруднения. Той обясни, че производствените проблеми са свързани с необходимостта от промяна на ваксиналните състави спрямо циркулиращите грипни щамове.

"Има опасност, ако ваксините дойдат декември месец или края на декември. Да ви кажа, това много ще затрудни нашата здравна система", предупреди проф. Кантарджиев.

Той подчерта, че хората не бива да изпадат в паника, а да използват възможните средства за профилактика. По думите му за децата са осигурени 50 000 дози назална противогрипна ваксина, което е облекчение за родителите.

Проф. Кантарджиев препоръча да се обръща внимание на физическата активност, хигиената на ръцете и пълноценното хранене. Той посочи витамин D като важен през месеците с по-малко слънчева светлина, а витамин C може да се набавя чрез храната, включително от сурови чушки. Особено важно е да се избягва контактът с болни хора, както и да се спазват основните хигиенни правила вкъщи и в училище.

"И много важно е, и най-важното е, има ли болен, да бягаме от него. Болен ли е някой вкъщи, да си слага маската и тия лафове от порядъка: Аз съм малко хремав, ама дай да цункам детето, тези неща не бива да се правят. Обърнете внимание на хигиената на ръцете", посъветва специалистът.

По думите му към момента респираторните заболявания са по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Той отбеляза, че освен грипа циркулират и други вируси, сред които риновируси и метапневмовируси, което прави профилактиката и хигиената още по-важни.

Според проф. Кантарджиев грипът се отличава от много други респираторни инфекции с внезапното начало и бързото развитие на симптомите. Заболяването може да доведе до рязко влошаване на състоянието в рамките на много кратко време.

"За разлика от всички други вирусни заболявания, които са на респираторната система, първо има най-краткия инкубационен период. Връщаш се вкъщи, вдигаш температура, болки в гърлото. Нещо много важно – дразнение от светлината и болка в очните ябълки, болят те всички мускули, чувстваш се разглобен и това всичко в рамките на два часа", обясни той.

Специалистът препоръча при съмнение за грип да се потърси медицинска помощ и да се направи изследване. По думите му бързите тестове и лабораторната диагностика могат да помогнат за своевременното установяване на инфекцията и започването на специфично лечение. Той предупреди и срещу практиката хората да изчакват с дни с надеждата симптомите да отшумят сами, без да предприемат подходящи мерки.

Вижте целия разговор във видеото

# проф. Тодор Кантарджиев #противогрипна ваксина #противогрипни ваксини

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