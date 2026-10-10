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Рекорден брой участници се включват тази година в Софийския маратон

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До 13:00 часа са въведени ограничения на движението в центъра на столицата

Снимка: БТА
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Днес столицата ще бъде завладяна от треската на маратона. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави за първи път ще бягат два дни по улиците на София. Професионалисти и любители ще се състезават в дистанции от 5 до 42 км. За първи път тази година ще има и щафета.

Маратонът започва в 9:00 часа с дистанции от 5 и от 10 км. Утре са по-дългите дистанции от 21 километра. Целият маратон е от 42 км и щафетно бягане. За първи път тази година маратонът се провежда в два дни. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В старта на 5 км участват още министрите Наталия Ефремова, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Илин Димитров и Росица Карамфилова, както и кметът на София Васил Терзиев.

Анатоли Илиев, организатор: "Имаме рекорден брой участници – над 12 000. В днешния ден ще бъдат 6000 на старта. Очакваме над 2000 на 5 км и 4000, които са се записали на 10 км дистанция. Стартът в 9:00 часа ще протече по маршрута, който предварително сме определили, а десетте в 10:00 часа ще минат два пъти от тук по 5 км. В 12:00 часа ще освободим движението в днешния ден. Тази година имаме над 70 държави – участници, но естествено Етиопия, Кения, Мароко – това са бегачи, които с това се препитават. Имаме заявка на 25 елитни бегачи."

Наградният фонд тази година е над 30 000 евро, като са определени и бонуси за най-добрите бегачи. Заради маратона са въведени и ограничения на движението. До 13:00 часа днес автомобили няма да могат да се движат по трасето на късите дистанции.

Вижте повече в прякото включване на Яна Тодорова

#Софийски маратон 2026 #маратон на София 2026

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