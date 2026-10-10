Рекорден брой участници се включват тази година в Софийския маратон

До 13:00 часа са въведени ограничения на движението в центъра на столицата
Днес столицата ще бъде завладяна от треската на маратона. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави за първи път ще бягат два дни по улиците на София. Професионалисти и любители ще се състезават в дистанции от 5 до 42 км. За първи път тази година ще има и щафета.
Маратонът започва в 9:00 часа с дистанции от 5 и от 10 км. Утре са по-дългите дистанции от 21 километра. Целият маратон е от 42 км и щафетно бягане. За първи път тази година маратонът се провежда в два дни. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В старта на 5 км участват още министрите Наталия Ефремова, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Илин Димитров и Росица Карамфилова, както и кметът на София Васил Терзиев.
Анатоли Илиев, организатор: "Имаме рекорден брой участници – над 12 000. В днешния ден ще бъдат 6000 на старта. Очакваме над 2000 на 5 км и 4000, които са се записали на 10 км дистанция. Стартът в 9:00 часа ще протече по маршрута, който предварително сме определили, а десетте в 10:00 часа ще минат два пъти от тук по 5 км. В 12:00 часа ще освободим движението в днешния ден. Тази година имаме над 70 държави – участници, но естествено Етиопия, Кения, Мароко – това са бегачи, които с това се препитават. Имаме заявка на 25 елитни бегачи."
Наградният фонд тази година е над 30 000 евро, като са определени и бонуси за най-добрите бегачи. Заради маратона са въведени и ограничения на движението. До 13:00 часа днес автомобили няма да могат да се движат по трасето на късите дистанции.
Вижте повече в прякото включване на Яна Тодорова