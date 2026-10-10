След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник

На изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена до около обяд, но след обяд ще бъде слънчево, с повече облаци в Западна България. Главно в планините и в планинските райони ще превали, не е изключено и да прегърми. Дневните температури ще останат високи – от 25° до 30°, в София – около 26°.

Максималните по Черноморието ще са от 22° до 25°. Там ще е слънчево. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще е първоначално и в планините. Около и след обяд в масивите в Западна България се очакват по-значителни увеличения на облачността. На места там ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад.

В неделя в Източна България ще остане топло, с температури до около 30°, но в Западна България облачността ще е значителна, на места ще превалява, а температурите ще са близо 10° по ниски – в порядъка на 20°-23°.

В понеделник ще нахлуе студен атмосферен фронт. Ще е облачно, очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури и в Източна България ще се понижат.

Нова порция валежи ще има и във вторник, в някои райони със значителни количества. Захлаждането ще продължи. В сряда ще остане ветровито и сравнително студено. Но валежите постепенно ще отслабват.