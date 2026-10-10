БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
слънчево топло уикенда сутрините слана западна българия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

На изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена до около обяд, но след обяд ще бъде слънчево, с повече облаци в Западна България. Главно в планините и в планинските райони ще превали, не е изключено и да прегърми. Дневните температури ще останат високи – от 25° до 30°, в София – около 26°.

Максималните по Черноморието ще са от 22° до 25°. Там ще е слънчево. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще е първоначално и в планините. Около и след обяд в масивите в Западна България се очакват по-значителни увеличения на облачността. На места там ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад.

В неделя в Източна България ще остане топло, с температури до около 30°, но в Западна България облачността ще е значителна, на места ще превалява, а температурите ще са близо 10° по ниски – в порядъка на 20°-23°.

В понеделник ще нахлуе студен атмосферен фронт. Ще е облачно, очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури и в Източна България ще се понижат.

Нова порция валежи ще има и във вторник, в някои райони със значителни количества. Захлаждането ще продължи. В сряда ще остане ветровито и сравнително студено. Но валежите постепенно ще отслабват.

#осезаемо захлаждане #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
4
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Времето

Предимно ясно време с временни увеличения на облачността
Предимно ясно време с временни увеличения на облачността
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13° До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
45377
Чете се за: 02:35 мин.
Валежи, силен вятър и захлаждане през новата седмица Валежи, силен вятър и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:40 мин.
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
13798
Чете се за: 02:30 мин.
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
9326
Чете се за: 02:15 мин.
Слънчев и топъл четвъртък Слънчев и топъл четвъртък
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения при плащане с карта?
Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 05:25 мин.
Общество
Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
С минута мълчание почетоха паметта на МариКармен, превърнала се в...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Юлиан Вергов за „Под прикритие“: Нещата са станали,...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ