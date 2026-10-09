Откраднаха бутилки вино за 5 милиона евро в Италия

Бутилки вино на стойност 5 милиона евро бяха откраднати от град Кортона в италианската област Тоскана.

Това е най-голямата кражба на вино, регистрирана някога в Италия. Крадците са откраднали 30 хиляди бутилки, произведени от флорентинска винарна, всички реколта 2023 година. Сред тях са 10 хиляди бутилки особено ценно вино. Смята се, че крадците са спрели камерите за видеонаблюдение и са натоварили бутилките на два камиона.