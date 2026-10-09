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Откраднаха бутилки вино за 5 милиона евро в Италия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Бутилки вино на стойност 5 милиона евро бяха откраднати от град Кортона в италианската област Тоскана.

Това е най-голямата кражба на вино, регистрирана някога в Италия. Крадците са откраднали 30 хиляди бутилки, произведени от флорентинска винарна, всички реколта 2023 година. Сред тях са 10 хиляди бутилки особено ценно вино. Смята се, че крадците са спрели камерите за видеонаблюдение и са натоварили бутилките на два камиона.

Ренцо Котарела, главен изпълнителен директор на винарната: „Не вярвам, че пратката може да е предназначена за която и да е държава, освен ако, цялата не бъде изпратена в Северна Корея и след това изчезне. Но е трудно да си представим, че е предназначена за която и да е държава, защото количествата са такива, че не продаваме толкова много на която и да е страна.“

#бутилки вино #5 милиона евро #откраднати #Италия

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