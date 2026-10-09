Юлиан Вергов за „Под прикритие“: Нещата са станали, като че ли по-под прикритие

Нещата са станали, като че ли по-под прикритие. Това подчерта актьорът Юлиян Вергов преди началото на 6 сезон на криминалният български сериал „Под прикритие“ в предаването „Панорама“. Десет години след последния сезон „Под прикритие“ се завръща на 10 октомври от 22.00 часа по БНТ. В шестия сезон зрителите ще видят паралелни истории от миналото и настоящето, а сред новите лица е актьорът Юлиан Вергов, който за първи път влиза в ролята на гангстер.

Юлиан Вергов, актьор: „Ние сме новобранците. Малко е трудно. Трудно е и задължаващо при такъв сериал, който е много харесван, много обичан, а има вече изградени любимци много. И ти да се намесиш там е малко трудно. Но пък сме приятели с колегите, така че се случиха нещата.“

В новия сезон сюжетът ще проследи и създаването на бандата на Джаро.

„Зрителите ще видят още в първи епизод как Амигото, моят герой, влиза в бандата на Джаро. Има стълкновения, след това се доказва и всичко тръгва нататък. И стигаме до наши дни“, разкрива Вергов.

За него сериалът има особен чар, защото съчетава хумор, болка и силно желание за живот. А новата история ще покаже и граници, които не бива да бъдат прекрачвани.

Юлиан Вергов, актьор: „Това е наистина безкрайно интересен сезон с чисто нова история, но се минават някакви граници, които не трябва да бъдат преминавани никога. До голяма степен този сериал отразява и нашата действителност.“

Попитан дали българската действителност се е променила от времето на първите сезони, Вергов отговаря лаконично:

Юлиан Вергов, актьор: „Нещата са станали като че ли по-под прикритие. Има известно разместване на пластовете, но не това, което е необходимо да бъде.“

Актьорът припомня и последиците от 90-те години, когато много българи напускат страната в търсене на по-добър живот.

„Първо загубихме децата си, защото много от тях напуснаха България. Точно поради тази причина. Защото тук беше нещо страшно, всеки гледаше да замине.“

Въпреки критичния си поглед към обществените процеси Вергов вярва, че българите имат чувство за справедливост и могат да преодолеят разделението.

Юлиан Вергов, актьор: „Ами по-трудно е да се накараш да ти е хубаво. В крайна сметка случват се на всеки неща лоши, които той не приема, страда. Но ако се намамиш, че една приказка в живота ми досега не ме е подвела никога, казва се: „Всяко зло за добро“. И това през годините се е оказало абсолютно вярно. И ако мислим по този начин, мисля, че все повече ще се усмихваме и ще се радваме на всяка среща, на всеки човек.“

Посланието му е ясно – въпреки трудностите надеждата не бива да се губи.

„Българите са много задружни. Просто сега се делят по невидими за мен причини. Не знам защо за всяко нещо се почва една патардия. Може би този песимизъм, за който вие казахте. Аз предполагам, че оптимизмът ще надделее и нещата ще се наместят.“

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