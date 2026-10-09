С поглед към звездите: Обсерваторията в Рожен отбелязва 45 години

Националната астрономическа обсерватория „Рожен" отбеляза 45 години от създаването си. Отбеляза събитието с много гости и с тържествен концерт с участието на оперната прима Красимира Стоянова и виртуозният цигулар Светлин Русев. Обсерваторията е открита официално през 1981 година, но е изградена 2 години преди това, а първите изображенията от телескопа са получени през 1979 година.

проф. Камен Козарев, директор на Института по астрономия към БАН: „Успяхме да я съхраним и да я развиваме през всички тези години. Тук са се случвали много важни открития в астрономията. Тя е основното място, където се обучават, където се създават новите астрономи. Ковем международни партньорства.“

През последните години Обсерваторията на връх Рожен успя да купи два нови оптични телескопа, с които вече се провеждат нощни наблюдения.