БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и...
Чете се за: 00:57 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на...
Чете се за: 05:25 мин.
Румен Радев за атаката в Черно море: Липсват...
Чете се за: 02:50 мин.
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С поглед към звездите: Обсерваторията в Рожен отбелязва 45 години

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националната астрономическа обсерватория „Рожен" отбеляза 45 години от създаването си. Отбеляза събитието с много гости и с тържествен концерт с участието на оперната прима Красимира Стоянова и виртуозният цигулар Светлин Русев. Обсерваторията е открита официално през 1981 година, но е изградена 2 години преди това, а първите изображенията от телескопа са получени през 1979 година.

проф. Камен Козарев, директор на Института по астрономия към БАН: „Успяхме да я съхраним и да я развиваме през всички тези години. Тук са се случвали много важни открития в астрономията. Тя е основното място, където се обучават, където се създават новите астрономи. Ковем международни партньорства.“

През последните години Обсерваторията на връх Рожен успя да купи два нови оптични телескопа, с които вече се провеждат нощни наблюдения.

доц. Никола Петров, директор НАО „Рожен": „Имаме една доста добра многоканална система вече за наблюдение на пълния диск с оглед активно образувания на слънцето, и разбира се, ето вече сме почти пред откриване и на нов радиотелескоп, който единствено и само можем да кажем, че разширява, допълва астрономическите ни наблюдения и това ни дава повод да се радваме разбира се за това, което се случва в момента.“

#„Рожен“ #отбелязва #45 години #обсерватория #звезди

Последвайте ни

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?
4
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
4
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Любопитно

Нобеловият лауреат за мир Нави Пилай: "Ако аплодирате малко по-силно, може да споделя наградата с Тръмп"
Нобеловият лауреат за мир Нави Пилай: "Ако аплодирате малко по-силно, може да споделя наградата с Тръмп"
Древното име на Перперикон: Археолози откриха, че се е наричал „Пергам“ Древното име на Перперикон: Археолози откриха, че се е наричал „Пергам“
Чете се за: 01:22 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Астрономи откриха „космически фар на ръба на Вселената“ Астрономи откриха „космически фар на ръба на Вселената“
Чете се за: 02:20 мин.
Над 680 000 пингвина са изчезнали от остров край Антарктида за 14 години Над 680 000 пингвина са изчезнали от остров край Антарктида за 14 години
Чете се за: 04:22 мин.
ДНК анализ, изотопи и още проучвания: Българските учени за останките на Самуил и костите, предадени от Гърция ДНК анализ, изотопи и още проучвания: Българските учени за останките на Самуил и костите, предадени от Гърция
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 05:25 мин.
Общество
Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ) Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и Драганово в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Със 139 км/ч - четири жертви след челен сблъсък край Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ