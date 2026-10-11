По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове

Атаката с дронове в изключителната българска икономическа зона не е довела до откази на кораби, които превозват товари със зърно.

На дневен ред обаче вече се поставя въпроса за последствията за корабоплаването, за поскъпналите застраховки, за това колко ще скочат цените на превозваните товари, но и за проверките за чистотата на морската вода по нашето крайбрежие.

Земеделският министър Пламен Абровски подчерта, че проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас. При това положение той не очакване да има и поскъпване на зърното и слънчогледа.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията, конкретно със зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби."

Единият от поразените с дрон кораби край Бяла - "Ейбъл", е натоварен точно със зърно от Украйна. Според директора на Параходство "Български морски флот" – капитан Александър Калчев, в момента Черно море е по-опасно от Ормузкия проток, защото вече има ударени близо 200 кораба.

От 16 септември Черно море е обявено за зона с военен риск. Заради военните действия между Русия и Украйна в Черно море и нападението на търговски кораби с дронове поскъпнаха корабните застраховки.

к.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на БМФ: "Самата застраховка, в зависимост от това кой е клиентът, струва между 1 и 2% от стойността на кораба. Когато един кораб е скъп 30 - 40 милиона, и това е на седмица, си давате сметка каква е застрахователната премия. Тази премия трябва някой да я плати, плаща я клиентът, чийто товар превозваме."

Атаката с дронове не е довела до екологични последици. Взетите проби от морската вода показват, че замърсяване няма. Изследвани са водите в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция, Черноморски регион: "За района на Калиакра нямаме превишение по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само за нитратния азот и при Созопол имаме превишение по няколко азотни съединения и фосфор. Най-вероятно се касае за замърсяване от земеделски източници липсват нефтопродукти."

Очаква се в близките дни да бъдат взети проби на водата от мястото, където бяха поразени "Ейбъл" и "Алфа Уатан".