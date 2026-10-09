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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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военният министър огледа ударения кораб коментира чий дронът
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В България има достатъчно фирми, които произвеждат антидрон системи, увери министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той обаче подчерта, че тези системи не са панацея, защото разработването им изостава значително от технологичния напредък при дроновете, които непрекъснато се усъвършенстват.

Военният министър Димитър Стоянов каза, че от въздуха се виждат щети от надводен дрон, но отломки от безпилотни апарати не са намерени. Той допълни, че да се говори с хипотези дали е руски или украински дронът не е коректно, когато става дума за националната сигурност.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Напълно е възможно дронът да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон. За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да го идентифицираме. Ударът е в надводното пространство, тоест бил е надводен дрон и машинното отделение цялото е наводнено. Това го констатираха и колегите, които бяха там на място".

Към момента никой не може да каже дали корабът ще потъне, въпреки че е частично пълен с вода.

адмирал Кирил Михайлов, началник на ВМС: "Корабът в момента е в устойчиво състояние, поне от външния оглед, който направихме ние и вчера, и днес. Няма разлив около него".

Според министър Стоянов интензитетът на ударите в икономическите зони на Румъния, България и Турция нараства.

Димитър Стоянов, военен министър: "Антидрон системите не са панацея. Те непрекъснато се усъвършенстват, а антидрон системите ги следват, но много по-бавно. Много хора питаха защо България не е засякла дроновете, които бяха на 130 километра. Няма такова средство, което да може да ги засече, още повече и надводни дронове".

адмирал Кирил Михайлов, началник на ВМС: "Охраната по нашето крайбрежие е достатъчно усилена, но войната се води в Черно море, тя е близо до нас. Днес унищожихме поредния дрон, на 15 мили източно от Синеморец, и такива ще продължат да се появяват, докато Украйна и Русия си разменят удари с такива средства"

В района на инцидента остава български военен кораб, който ще продължи да наблюдава и обследва кораба "Ейбъл".

#атака с дронове #Димитър Стоянов #дронове #Черно море

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