Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули

Рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за купуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули.

Сделката, подкрепена от Доналд Тръмп, ще донесе милиарди долари на Вашингтон, пише вестник "Ню Йорк пост", като се позовава на представител на американското правителство.

Според изданието оглавявания от Боули консорциум планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в трите държави. Чуждестранните активи на "Лукойл" са оценени на 20 милиарда долара.