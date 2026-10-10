БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за купуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули.

Сделката, подкрепена от Доналд Тръмп, ще донесе милиарди долари на Вашингтон, пише вестник "Ню Йорк пост", като се позовава на представител на американското правителство.

Според изданието оглавявания от Боули консорциум планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в трите държави. Чуждестранните активи на "Лукойл" са оценени на 20 милиарда долара.

#сделка за "Лукойл" #"Лукойл България" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
4
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Бизнес

Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения при плащане с карта?
Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения при плащане с карта?
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
9267
Чете се за: 02:40 мин.
Заради развитието на изкуствения интелект: Износът на Тайван достигна 87,2 млрд. долара Заради развитието на изкуствения интелект: Износът на Тайван достигна 87,2 млрд. долара
Чете се за: 02:42 мин.
Горивата може да поскъпнат значително от 2028 г. заради нови екоизисквания Горивата може да поскъпнат значително от 2028 г. заради нови екоизисквания
Чете се за: 04:10 мин.
МС предлага България да придобие още пет нови зенитно-ракетни комплекси по линия на SAFE МС предлага България да придобие още пет нови зенитно-ракетни комплекси по линия на SAFE
Чете се за: 02:00 мин.
Над 7 милиона туристи в България от януари до септември Над 7 милиона туристи в България от януари до септември
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Проф. Тодор Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна, не бива да се създава паника за ваксините Проф. Тодор Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна, не бива да се създава паника за ваксините
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Потребителските ни права: Защо някои търговци налагат ограничения...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Рекорден брой участници се включват тази година в Софийския маратон
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ