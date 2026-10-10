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Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:55 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Започва мащабен ремонт на важен пътен участък в Бургаска област. В ход е строителството на втория етап от реконструкцията на Дюлинския проход.

Сагата с този пътен участък е дългогодишна. Още през 2018 година е обявена първата обществена поръчка за технически проект. Така през годините ремонтът на пътя беше започван, а след това спиран. Това предизвика недоволство на местните хора, които живеят в района на Дюлинския проход през лятото.

Регионалният министър Иван Шишков обяви, че ремонта на самия Дюлинския проход е възобновен и ще приключи до края на тази година. А от днес той даде старт и на втория етап от реконструкцията на участъка, която свърза Бургас с Дюлинския проход. Това е важен път, тъй като той е алтернатива на главния път Бургас – Варна.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Срокът на изпълнение е година и половина, няма никакви пречки да не бъде изпълнен. Стойността на проекта е около 42 милиона евро, 31 км е участъкът. Този път има огромно значение, не само регионално, той има значение и особено в рамките на сезона. Затова казвам, че много отдавна трябваше да бъде ремонтиран."

Първоначалната идея беше пътната отсечка да бъде изцяло затворена по време на ремонта, но през летния сезон движението ще бъде регулирано, така че да не се затваря и да създава проблеми с трафика.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#Дюлинския проход #министър Иван Шишков #Дюлински проход #пътни ремонти

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