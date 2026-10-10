Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена

Под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за извършено умишлено убийство на 45-годишна жена. Като заподозрян за убийството за 24 часа е задържан нейният син – 14-годишен тийнейджър. Днес от полицията и прокуратурата в Пловдив дадоха повече подробности по случая.

Убийството е станало миналата нощ около 3:00 часа в нова жилищна кооперация на ул. "Брезовска". По данни на разследващите причините за извършеното престъпление са от личен характер, но подробности не бяха разкрити. При първоначалния оглед в присъствие и на медицински екип са открити следи от насилие.

Убийството е извършено с остър предмет, а 14-годишният младеж сам е подал сигнал на телефон 112. Момчето е имало положителни отзиви от училище, а институциите не са разполагали с данни за проблемно поведение. По информация на полицията непълнолетният е адресно регистриран в друго населено място, но от скоро живеел с майка си в Пловдив, след като бил преместен да учи в ново училище. Той е осмокласник, няма данни за предишни конфликти между двамата.

Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив: "Престъплението е извършено с остър предмет по отношение на оръжието са назначени експертизи, който допълнително ще установят механизма на деянието. На този етап не бихме могли да кажем за някакво особено психическо състояние в хода на разследването ще бъдат назначени съответните технически експертизи, които ще докажа това негово състояние." Анна Викова, заместник-окръжен прокурор: "Мотивът е изключително личен, свързан със семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител."

Утре Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда непълнолетният да остане за постоянно в ареста.

Вижте повече в прякото включване на Таня Матева