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Ивайло Пирински в предаването "Аз съм"

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Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
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Младият плувец разказа за своя път в спората и целите си в близко бъдеще.

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Ивайло Пирински е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Той е част от националния отбор по плуване. 16-годишният плувец разказва за своя път в спорта и първите стъпки.

„За първи път отидох на басейна на 7 години в първи клас. Заведоха ме моите родители на басейна, беше ме малко страх в началото. Тогава тренирах и футбол, но моята майка ми предложи да започна да тренирам и плуване, за да може да ми помага съвместно с футбола. След това плуването ме запали много повече. Започнах в Пирин със Спас Борисов и по-нататък се преместих в GD Sport при моя личен треньор в момента – Екатерина Георгиева. Практикувам само любителски спортове с приятели навън. – падел, тенис, тенис на маса, волейбол. Освен мускулите в тялото, плуването ме изгражда като човек, дисциплина. Моите треньори много държат на дисциплината и това да станем добри хора. Това за тях е на първо място“, споделя младият плувец.

Първото ми състезание беше в Бургас през 2021 година. Спомням си, имаше тръпка, беше ме много страх от това как ще се представя в басейна, но треньорката ми беше до мен и ме подкрепяше. Не помня на кое място се класирах тогава. Първото ми силно състезание беше през миналата година на Multination в Любляна, където завоювах първо място на 200 метра свободен стил. Участвах и на още две дисциплини – 100 метра и 400 метра свободен стил, където станах четвърти и пети. Конкуренцията е доста силна и е от различни държави, поне 15. Доста силни деца, особено от балканските държави“, спомня си той.

Пирински говори още другите дисциплини, в които се е състезател на старта на своя път, както и за това какво си е поставил като цели в близко бъдеще.

„В началото плувах и делфин, но най-много ме грабна кроула най-много ме грабна и най-много ми се получава. Технически най-добре го усещам и най-бързо привиквам към средата. Главните ми дистанции са 100, 200 и 400 метра свободен стил, като на 200 м. съм най-добър. Понякога плувам и 50 м., но това е по-силова дисциплина, а аз съм на по-дългите. В момента съм втора старша юноши. Конкуренцията е доста голяма от набор 2009, 2010 и 2011 година момчета, особено в кроула.“

„В националния отбор ме подготвя господин Кристиян Минковски, господин Николай Вакареев, Веселин Суров и Петър Иванов. Там тренировките протичат двуразово, като в някой от дните имаме и фитнес. Във вторник, четвъртък и събота имаме по-тежки серии, на които работим с различна насоченост. В следващите една, две години съм си поставил за цел да свалям постепенно времената си. На 200 м. кроул около 1.49, 1.50 мисля, че ще съм конкурентноспособен на другите състезатели от другите държави. На държавните първенства се представям доста добре. Миналата година в Бургас на малък басейн плувах два финала, на които станах два пъти шести при мъжете. На юноши старша станах и втори на 400 м. свободен стил“, сподели още Пирински.

Повече от целия епизод с Ивайло Пирински можете да гледате във видеото!

#Ивайло Пирински #"Аз съм..."

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