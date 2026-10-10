Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността

Десет години след края на предишния сезон "Под прикритие" се завръща отново в ефира на БНТ с нови истории, познати герои и различен поглед към света на организираната престъпност. Продуцентите Магърдич Халваджиян, Димитър Митовски и Борислав Колев гостуваха в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" часове преди премиерата на шестия сезон и разказаха за предизвикателствата пред екипа, очакванията на публиката и промените в сериала.

Новият сезон е замислен като естествено продължение на историята, но с различен подход към героите и разказа. Според Магърдич Халваджиян екипът е искал да разшири мащаба на продукцията и да я доближи до съвременните стандарти на киното и сериалите.

"Пет години хората са свикнали, времето е друго, има платформи, хората гледат сериали, филми. Ние, ако искаме да се приближим там и да се борим, трябва да отворим мащаба, да го направим повече като кино", коментира Халваджиян.

По думите му продукцията продължава да залага повече на психологията и драмата, отколкото на екшъна, но този път балансът между тях е различен. Важна роля имат и ретроспекциите, които преплитат миналото и настоящето на героите.

Борислав Колев открои и по-силното присъствие на социалните теми, както и критичния поглед към корупцията и връзките между властта, парите и престъпността:

"Гледайки какво се случва наоколо, за мен този сериал все повече престава да бъде фикция и все повече става отражение на действителността, на реалността, каквато е в момента. Тоест той напипва пулса на времето, което е много хубаво за сериала и лошо за времето."

Димитър Митовски призна, че завръщането на сериала носи както предимства, така и сериозна отговорност за авторите. Първите реакции на публиката по време на предпремиерните прожекции в зала 1 на НДК са били окуражаващи, но окончателната оценка остава в ръцете на зрителите.

"Той е натоварен с такова очакване заради големия успех, който има през годините. Но пък това е страшно задължаващо към авторите, защото колкото е по-голям успехът, от по-високо се пада", коментира Митовски.

Той подчерта, че най-важна за зрителите остава историята, а не бюджетът или зрелищните сцени. Според него именно добре разказаната история е в основата на успешната продукция.

снимки: БНТ

Новият сезон връща познатите персонажи, но ги показва и в различна светлина след изминалите години. Маги Халваджиян отбеляза, че героите вече са по-зрели и уморени от битките, които са водили, а съпоставянето на миналото и настоящето е сред големите предизвикателства пред актьорите.

Борислав Колев посочи, че телевизията участва активно във всички етапи на създаването на сериала – от работата по сценариите до монтажа. По думите му целта е не просто да се финансират продукции, а да се изгради пълноценно творческо партньорство.

Той разкри и част от плановете на БНТ за следващи проекти, сред които сериалът "Летище", ситкомът "Home Office" и шестсерийна историческа продукция, посветена на големи български литературни личности, сред които Дора Габе и Елисавета Багряна.

Шестият сезон на "Под прикритие" започва тази вечер от 22:00 ч. по БНТ 1. Продуцентите оставиха окончателната оценка за сериала на публиката, като подчертаха, че истинският успех ще се измери не с предварителните очаквания, а с реакцията на зрителите.

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