Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Тежко престъпление от тази нощ в Пловдив - полицията разследва убийството на 45-годишна жена.
По неофициална информация като извършител е задържан непълнолетният й син. Престъплението е станало около 3.00 часа през нощта в жилищна сграда на улица „Брезовска“, където семейството е било под наем от три месеца.
Лично директорът на Областната дирекция в Пловдив посети местопроизшествието. От прокуратурата потвърдиха единствено, че арестуваното лице е непълнолетно, а причините за извършеното деяние са от личен, битов характер.
"Не знам кои са даже още. Те не дават нагоре. Казват, че се води следствие."
Марин Асенов, съсед: "Комшиите казаха, че към 3 часа без 15 се чуло тупуркане нещо. Бутане на мебели, топуркане, някакъв изкарали с белезници, едно момче одеве. Аз само го мернах, че го качиха в колата отдалече."