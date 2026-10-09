Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Тежко престъпление от тази нощ в Пловдив - полицията разследва убийството на 45-годишна жена.

По неофициална информация като извършител е задържан непълнолетният й син. Престъплението е станало около 3.00 часа през нощта в жилищна сграда на улица „Брезовска“, където семейството е било под наем от три месеца.

Лично директорът на Областната дирекция в Пловдив посети местопроизшествието. От прокуратурата потвърдиха единствено, че арестуваното лице е непълнолетно, а причините за извършеното деяние са от личен, битов характер.