Бдение на мястото на тежката катастрофа в Плевенско, при която четирима младежи загубиха живота си

След тежката катастрофа край плевенското село Ясен, при която загинаха четирима младежи, на мястото на инцидента снощи бяха поставени кръстове с имената на загиналите. Върху тях има и надписи – община, държава, мантинели с въпросителни знаци.

Късно снощи там се състоя бдение, в което се включиха много хора. С кръстовете те символично поставиха въпросите към отговорните институции за условията по пътищата, които според тях остават без отговор.

Според участниците в бдението не само скоростта убива, но и лошото състояние на инфраструктурата. В този пътен участък на много места мантинелите са счупени, асфалтът е нарушен, а средствата за ремонта му преди година са били пренасочени за решаване на водната криза в област Плевен.