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Да кажеш "да" на доброто: Младоженци от Варна подкрепиха благотворителна кауза

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
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Все повече млади хора у нас избират да превърнат личните си празници в повод да подкрепят благотворителни каузи. Сред тях са и младоженците от Варна Мартина и Стефан Стойкови, които заменят традиционните букети на сватбата си с дарителска кутия в подкрепа на кампанията "Аз вярвам и помагам".

Мартина и Стефан се оженили през септември. Предварително помолили гостите вместо цветя да дарят на тържеството пари за благотворителна кауза.

Стефан Стойков: "Вярваме, че не трябва само да сме хора в обществото, а да бъдем част от него и да помагаме."

Мартина Стойкова: "Решихме, че букетите на сватбата са нещо, на което ние даже няма да можем да им се нарадваме изцяло. Паричките, които можем да отделим, може да направят и да зарадват повече хора – децата най-вече."

Идеята на младоженците срещнала вълна от съпричастност сред техните близки. В сватбената вечер гостите събрали близо 1500 евро.

Стефан Стойков: "Всеки прие с отворено сърце нашата кампания, нашата идея, и ние в интерес на истината бяхме страшно изненадани положително и много благодарни за това, което направиха."

Младото семейство не избрало каузата случайно. Мартина от години следяла дарителските кампании на Сдружението "Аз вярвам и помагам" и резултатите от тях.

Мартина Стойкова: "Постоянно следя Влади какво прави, на къде са насочени средствата, това са за децата, за кувьози, линейки..."

Владислав Николов, създател на Сдружение "Аз вярвам и помагам": "Аз се радвам, че те го направиха, защото по този начин им пожелавам първият жест от техния сватбен ден да се превърне в начин на живот."

Следващото голямо дарение на сдружението вече е планирано – на 15 октомври в София ще бъде предоставен мобилен пункт за кръводаряване в помощ на Центъра за трансфузионна хематология. А за Мартина и Стефан сватбеният ден ще остане незабравим – денят, в който започват семейния си живот с подадена ръка към доброто.

#"Аз вярвам и помагам" #Сдружение "Аз вярвам и помагам" #Владислав Николов #младоженци #Варна

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