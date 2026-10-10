Александър Пулев: Към момента няма индикации, че товарите, свързани със суров петрол, са под заплаха

Към момента няма индикации, че товарите, свързани със суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиерът Александър Пулев, цитирайки информация от проведен разговор с особения търговски управител на "Лукойл" по повод нарасналата опасност за транспортните коридори в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба в българската икономическа зона.

Според него службите трябва да обявят дали това е отделен инцидент, или цялостна стратегическа рамка, която може да има ефект върху цените на горивата. Министър Пулев отбеляза, че мерките на правителството за справяне с цените на горивата са били изпреварващи и дават нужния ефект, а ако се наложи, те ще бъдат удължени след изтичането на тримесечния срок.