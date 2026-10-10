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Александър Пулев: Към момента няма индикации, че товарите, свързани със суров петрол, са под заплаха

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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александър пулев момента индикации товарите свързани суров петрол заплаха
Снимка: БТА
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Към момента няма индикации, че товарите, свързани със суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиерът Александър Пулев, цитирайки информация от проведен разговор с особения търговски управител на "Лукойл" по повод нарасналата опасност за транспортните коридори в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба в българската икономическа зона.

Според него службите трябва да обявят дали това е отделен инцидент, или цялостна стратегическа рамка, която може да има ефект върху цените на горивата. Министър Пулев отбеляза, че мерките на правителството за справяне с цените на горивата са били изпреварващи и дават нужния ефект, а ако се наложи, те ще бъдат удължени след изтичането на тримесечния срок.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Готови сме, когато изтекат тези мерки – те са в тримесечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации и ценови шок, да предприемем и други действия. Но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС и имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе е на най-ниските регулаторно позволени нива. Изключение правеше акцизът за пропан-бутан. Видяхте, че там заложихме нулева ставка, за да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба. Тези средства, които бяха директна субсидия към социално слабите, към пенсионерите, те вече са факт – около 80% вече са стигнали до бенефициентите в условия на криза. От гледна точка на ДДС – там обследваме различните варианти. Тук е въпрос и на математика, защото намаляването на ставката на ДДС ще има много огромен ефект върху публичните финанси. Вие знаете, че те не са в оптимално състояние. Така че това е мярка, която ще обследваме, но не на настоящия етап."

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