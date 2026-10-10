Две седмици преди вота: Всички машини вече са ремонтирани

Всички машини за вота на 25 октомври, които трябваше да бъдат ремонтирани, вече са ремонтирани, каза в студиото на "Говори сега" говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Всички 2000, които бяха с по-сериозни проблеми. Дори близо 4000 са общо с тези, които подлежаха на профилактика. Така че в срок ще приключиме уверението от фирмата, че ще приключат в срок с ремонта и диагностиката и профилактиката."

В изборния ден на разположение на избирателните комисии ще са и 3 000 техници. Предстои и обучението на членовете на секционните избирателни комисии:

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Ние до края на следващата седмица ще приключим с нашите информационно-обучителни срещи из страната с Районните избирателни комисии, а те след това ще обучат секционните. Като това, което прави впечатление в момента е, че хората са доста подготовени в Районните избирателни комисии. Поставят въпроси, които реално са практически в изборния ден. Именно затова ние забавихме приемането на методическите указания. Ние сме готови от една седмица, но чакаме да видим въпросите, които те задават на терен, за да ги включим и да има по-голямо яснота."

Оказва се, дори в София има хора, които все още не са съвсем наясно как се гласува с машина:

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "В София дори все още има хора, които не знаят. Това, което ни направи впечатление от последните дни е, че имаше хора, които нарочно бяха дошли, бяха чули от вас, медиите, от нашите социални мрежи, че престои такава кампания и бяха дошли, за да пробват как се гласува с машина. Дори имахме позвъняване и по телефоните с молба за следващ график, защото са ни изпуснали една от спирките. Така, че има хора, които все още не знаят как се гласува с машина."

В студиото беше представено и как да се гласува на машина в изборния ден.

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