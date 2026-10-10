Две са жертвите на урагана "Исаяс", който удари САЩ

Двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана "Исаяс". Бедствието удари Флорида и продължава пътя си на север като пост-тропически циклон.



850 хиляди домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час. Има щети по редица покриви на жилищни и бизнес сгради, както и бензиностанции. Наредени са масови евакуации.

Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите щати. Това е първият ураган в Съединените щати за тазгодишния Атлантически сезон – период на интензивни бури, който започна необичайно късно заради климатичния феномен "Ел Ниньо". За първи път от 30 години ураган се заформя в региона едва през октомври.